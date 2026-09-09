Le pétrole continue d'inquiéter Wall Street

Les futures sur le S&P 500 (-0,4%) et le Nasdaq 100 (-0,6%) présagent une ouverture prudente à Wall Street, alors que l'envolée des cours du pétrole continue d'inquiéter à une semaine du prochain rendez-vous de politique monétaire de la Fed.

Pour mémoire, les principaux indices américains ont entamé la semaine sur des pertes plus ou moins prononcées : mardi à la clôture, le S&P 500 a perdu 0,58% à 7 674, le Dow Jones a lâché 1,18% à 52 786, mais le Nasdaq 100 n'a cédé que 0,12% à 29 508.

La lourdeur l'a emporté du fait des tensions géopolitiques montantes au Moyen-Orient, qui ont poussé à la hausse les cours du pétrole et donc ravivé, plus globalement, une inflation susceptible d'inciter la Fed à relever ses taux la semaine prochaine.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les marchés américains devraient de nouveau pâtir ce mercredi de l'envolée des prix du pétrole, qui voit le Brent franchir désormais la barre fatidique des 100 USD le baril, tandis que le WTI dépasse les 95 USD le baril.

Les craintes d'une accélération de l'inflation et d'un tour de vis monétaire de la Fed, et donc d'une remontée des taux d'intérêt plus rapide qu'anticipé jusqu'à présent, se traduisent par des tensions accrues sur les marchés obligataires, avec notamment un taux américain à 10 ans qui s'établit autour de 4,80%.

"Ce n'est clairement pas une bonne chose pour les actions, d'autant plus que les rendements élevés offrent désormais une alternative crédible aux investisseurs", met en avant Andreas Lipkow, responsable de l'analyse des marchés chez CMC Markets.

Dans l'attente des chiffres de l'inflation en fin de semaine...

Dans ce contexte, "les indices des prix à la production (PPI) de jeudi et à la consommation (IPC) de vendredi sont les principaux événements à suivre avant la réunion de la Fed des 15 et 16 septembre", souligne Konstantinos Chrysikos, responsable de la gestion de la relation client chez Kudo.com.

"Des chiffres forts pourraient faire remonter les rendements et freiner la trajectoire de l'or, tandis qu'une inflation plus faible pourrait entraîner une réduction des paris sur une hausse des taux et aider le métal jaune à se redresser", précise ce professionnel des marchés.

"Ce sont très probablement les chiffres d'inflation CPI publiés cette semaine qui scelleront la décision de la Fed", juge également Alexandre Baradez, responsable de l'analyse de marché chez IG France, ajoutant que "pour l'instant, le risque de voir la Fed relever ses taux en septembre est bien réel".

...et de la keynote d'Apple ce soir

Dans l'actualité des valeurs, la journée sera marquée par la keynote (conférence) annuelle d'Apple, un événement qui s'annonce "encore plus spécial" cette année, selon HSBC, qui réitérait mardi sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 366 USD sur le titre de la firme technologique.

"Cette fois, nous nous attendons à ce qu'Apple ne présente que les modèles premium (iPhone 18 Pro et Pro Max, tous deux équipés de puces A20 2 nm)", indiquait la banque britannique, qui anticipe également la présentation de son premier iPhone Ultra pliable au format livre et d'une nouvelle Apple Watch.

Le grossiste alimentaire pour professionnels de la restauration Sysco a réitéré ses objectifs pour son exercice 2027, mais fait également part d'un relèvement de ses objectifs à moyen terme, tablant notamment sur des économies d'efficacité générées par l'IA à l'horizon de son exercice 2029.