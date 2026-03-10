Le pétrole chute alors que Trump prévoit une désescalade au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prix du pétrole chutent après avoir atteint 119 dollars le baril lundi

* Trump a prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt être terminée

* Le G7 est prêt à agir face à la flambée des prix du pétrole, mais ne s'est pas engagé à puiser dans ses réserves

(Mise à jour avec commentaires et derniers prix) par Anushree Mukherjee et Emily Chow

Les prix du pétrole ont baissé mardi après avoir atteint un sommet de plus de trois ans lors de la session précédente, alors que le président américain Donald Trump a prédit que la guerre au Moyen-Orient pourrait bientôt prendre fin , apaisant les inquiétudes quant à des perturbations prolongées de l'approvisionnement mondial en pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,17 dollars, soit 4,2%, à 94,79 dollars le baril à 0345 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 était en baisse de 3,81 dollars, soit 4%, à 90,96 dollars le baril. Les deux contrats ont chuté jusqu'à 11% plus tôt avant de limiter leurs pertes.

Le pétrole a dépassé les 100 dollars le baril lundipour atteindre son niveau le plus élevé depuis la mi-2022, alors que les réductions de l'offre par l'Arabie saoudite et d'autres producteurs pendant l'intensification du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran ont alimenté les craintes de perturbations majeures de l'approvisionnement mondial.

Les prix ont ensuite reculé après que le président russe Vladimir Poutine se soit entretenu avec Donald Trump et ait partagé des propositions visant à un règlement rapide de la guerre avec l'Iran, selon un assistant du Kremlin, apaisant ainsi les craintes d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement.

Donald Trump a déclaré lundi dans une interview à CBS News qu'il pensait que la guerre contre l'Iran était "très complète" et que Washington était "très en avance" sur le délai de quatre à cinq semaines qu'il avait initialement prévu.

"Il est clair que les commentaires de Trump sur une guerre de courte durée ont calmé les marchés. S'il y a eu une réaction excessive à la hausse hier, nous pensons qu'il y a une réaction excessive à la baisse aujourd'hui", a déclaré Suvro Sarkar, responsable de l'équipe du secteur de l'énergie chez DBS Bank, ajoutant que le marché sous-évalue les risques à ces niveaux pour le Brent.

"Les qualités Murban et Dubaï sont toujours bien au-dessus de 100 dollars le baril, donc pratiquement rien n'a changé en termes de réalités de terrain", a-t-il ajouté, faisant référence aux qualités de pétrole de référence du Moyen-Orient.

En réponse à Donald Trump, leCorps des gardiens de la révolutionislamique d'Iran (IRGC) a déclaré qu'il "déterminerait la fin de la guerre" et que Téhéran n'autoriserait pas "un seul litre de pétrole" à être exporté de la région si les attaques américaines et israéliennes se poursuivaient, ont rapporté mardi les médias d'État, citant le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran.

Les prix restenttoutefois sous pression alors que Donald Trump envisage d'assouplir les sanctions pétrolières à l'encontre de la Russie et de libérer les stocks de brut d'urgence dans le cadre d'un ensemble d'options visant à freiner la flambée des prix mondiaux du pétrole, selon plusieurs sources.

"Les discussions autour de l'allègement des sanctions sur le pétrole russe, les commentaires de Donald Trump laissant entendre que le conflit pourrait finir par se désamorcer, et la possibilité que les pays du G7 puisent dans les réserves stratégiques de pétrole ont tous indiqué le même message - que les barils de pétrole continueront d'une manière ou d'une autre à atteindre le marché", a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste chez Phillip Nova, dans une note datée de mardi.

"Une fois que les opérateurs ont senti que les voies d'approvisionnement pouvaient encore être maintenues, la prime de panique initiale qui avait poussé les prix au-dessus de la barre des 100 dollars hier a commencé à s'estomper, et les prix du pétrole se sont rapidement repliés"

Les pays du G7 ont déclaré lundi qu'ils étaient prêts à mettre en œuvre les "mesures nécessaires" en réponse à la flambée des prix mondiaux du pétrole, mais qu'ils ne se sont pas engagés à débloquer des réserves d'urgence.