information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 06:30

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a annoncé lundi avoir livré 35 avions en février et enregistré 28 commandes brutes sur le mois.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZU211

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)