L'entreprise indienne Dixon Technologies bénéficie de l'approbation du gouvernement pour la création d'une co-entreprise avec une entreprise chinoise
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 05:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - **Les actions de Dixon Technologies DIXO.NS ont augmenté de 4,6 % à 10 254 roupies

** DIXO déclare avoir reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'une JV avec la société chinoise HKC Overseas afin de fabriquer des modules d'affichage pour les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les écrans automobiles, les téléviseurs, les moniteurs et les écrans industriels

** DIXO détient 74% des parts de la JV, HKC Overseas 26%

**J.P.Morgan ("Overweight", PT: 13,000 rupees) pense que c'est positif pour DIXO car l'approbation était en attente depuis plus d'un an et demi

** La JV serait en grande partie pour son propre équipement, et n'ajouterait donc pas beaucoup aux revenus de la société

** L'approbation devrait ouvrir la voie à l'approbation par le gouvernement de la co-entreprise de DIXO avec Vivo

** L'action est notée "Acheter" en moyenne par 30 analystes; PT médian de 13 250 roupies - données compilées par LSEG

**Depuis le début de l'année, l'action a baissé d'environ 15 %

