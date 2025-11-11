 Aller au contenu principal
Le pétrole bien orienté dans l'espoir de la fin annoncée du "shutdown"
information fournie par AOF 11/11/2025 à 16:08

(AOF) - Le cours du baril du Brent avançait de 1,33% à 64,91 dollars vers 17 heures, ce mardi. Le cours du WTI, son homologue américain, progressait de 1,28% à 60,92 dollars. Les opérateurs s'accrochent à l'espoir que les parlementaires américains mettent fin à la paralysie budgétaire en cours depuis le 1er octobre. Le Sénat américain a adopté hier un texte qui, une fois approuvé par la Chambre des représentants, permettrait de débloquer la situation.

Pétrole et parapétrolier
