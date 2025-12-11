Eiffage va intégrer le CAC 40, exclusion d'Edenred

Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Eiffage au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Edenred en est exclu.

Euronext a annoncé aussi l'exclusion de Mersen et Planisware du SBF 120 et l'inclusion Nanobiotix et Lisi à l'indice.

Ces changements seront effectifs à compter du 22 décembre 2025, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)