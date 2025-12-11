Le français Verkor inaugure son usine de batteries pour véhicules électriques

Dans l'usine de Verkor à Bourbourg, le 11 décembre 2025 ( AFP / Francois LO PRESTI )

Le nouveau fabricant tricolore de batteries pour véhicules électriques Verkor a inauguré jeudi dans le Nord sa première "gigafactory", la troisième désormais de la vallée française de la batterie, dans un contexte toutefois très incertain pour le secteur automobile en Europe.

"Il y a des doutes et des questionnements sur le développement de cette industrie, mais nous sommes là, nous avançons" a déclaré le président et cofondateur de Verkor Benoit Lemaignan dans l'usine flambant neuve à Bourbourg, près de Dunkerque.

La start-up fondée en 2020 à Grenoble doit essentiellement fournir Renault , qui détient environ 10% [BIEN 10%] de son capital.

"Nous avons besoin de protection, nous sommes une industrie naissante" en Europe, a-t-il plaidé, en faisant allusion aux arbitrages très attendus de la Commission européenne sur le secteur automobile.

Bruxelles doit notamment se prononcer mardi prochain sur un éventuel assouplissement de son interdiction des ventes de voitures neuves thermiques dans l'UE à compter de 2035. Cet objectif fixé il y a deux ans est jugé intenable par certains Etats, notamment l'Allemagne, et par la plupart des constructeurs automobiles.

Un report de cet objectif sans aides supplémentaires importantes pour le tout-électrique risquerait de sérieusement plomber ce segment de marché et la filière européenne émergente des batteries.

Un temps pressentis pour l'inauguration de l'usine de Verkor, ni le président de la République Emmanuel Macron ni le vice-président exécutif de la Commission européenne Stéphane Séjourné n'y ont assisté.

- "Esprit de résistance" -

Présents à Bourbourg, la ministre de la Transition écologique Monique Barbut et le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Martin ont rappelé la position de la France, qui souhaite dévier le moins possible de la trajectoire vers le tout-électrique.

"L'Europe doit d'abord récompenser les constructeurs automobiles qui vont faire le choix d'acheter des composants fabriqués sur son sol" en particulier certains composants critiques comme les batteries, a souligné Mme Barbut.

"Nous défendrons une préférence européenne accompagnée d'une bonification, afin de soutenir la filière automobile et ses équipementiers", a-t-elle ajouté.

Dressant un parallèle avec le massif du Vercors, haut lieu de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, M. Martin a aussi salué "l'esprit de résistance, l'esprit de combat autour de la réindustrialisation" en France, dont cette nouvelle "gigafactory" est un "symbole" selon lui.

"Cette ambition d'électrification de la mobilité demeure au coeur de nos priorités", "nous ne lâcherons rien sur ce sujet-là, a renchéri M. Martin, tout en reconnaissant qu'il faudra "une volonté européenne extrêmement forte" pour accompagner l'engagement français dans le tout-électrique.

- 1.200 emplois espérés -

Verkor a entamé en 2023 la construction de sa première giga-usine, destinée pour l'instant à l'assemblage de batteries destinées aux voitures Alpine électriques et aux utilitaires FlexEVan de Renault.

Cette usine représente un investissement de 1,5 milliard d'euros - dont près de la moitié provenant d'aides publiques - et doit générer 1.200 emplois.

Désormais opérationnelle, elle commercialisera ses premières cellules de batteries début 2026, selon Verkor.

Avec ce site, Verkor vise une production de batteries lithium-ion capable d'équiper 300.000 véhicules électriques par an, "à peu près" à l'horizon 2027, a confirmé jeudi à l'AFP Philippe Chain, cofondateur et conseiller stratégique de la société.

Deux autres "gigafactories" produisent déjà dans la vallée française de la batterie, ancrée dans les Hauts-de-France: en 2024 celle d'ACC, co-entreprise entre Stellantis, Mercedes-Benz et Saft (filiale de TotalEnergies ), puis cette année celle d'AESC, groupe japonais majoritairement détenu par le chinois Envision.

Le taïwanais ProLogium a lui repoussé à 2028 l'ouverture de sa "gigafactory" à Dunkerque, expliquant avoir dû revoir sa conception après avoir décidé de miser sur la quatrième génération de sa technologie innovante de batteries lithium-céramique.