Le pétrole augmente suite aux frappes américaines contre l'Iran ; les espoirs prudents concernant le transport maritime limitent les gains

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* Les délégations américaine et iranienne se rencontreront mardi à Doha

* Les producteurs du Moyen-Orient poursuivent leurs chargements

* Les analystes soulignent que le trafic dans le détroit d'Ormuz ne s'est pas encore rétabli

* Le Brent a chuté de 10,6 % la semaine dernière

(Mise à jour à 11 h 36 (heure de New York), modification de la signature et de la date de la dépêche précédente: LONDRES) par Georgina McCartney

Les cours du pétrole ont progressé de plus de 1 % lundi après que les attaques menées par les États-Unis et l’Iran ont mis en évidence la fragilité de leur accord de paix provisoire, tandis que les espoirs prudents d’une reprise durable du transport maritime de matières énergétiques via le détroit d’Ormuz ont limité les gains. Les équipes techniques iraniennes et américaines chargées de la mise en œuvre d’un accord de paix provisoire devraient se réunir à Doha dans les prochains jours, a déclaré lundi une source à Reuters, après que les frappes réciproques du week-end ont menacé de faire dérailler l’accord. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 90 cents, soit 1,25 %, à 72,89 dollars le baril à 11 h 36 EDT (15 h 37 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a progressé de 1,20 dollar, soit 1,73 %, à 70,43 dollars. Le Brent a chuté de 10,6 % la semaine dernière, enregistrant une troisième baisse hebdomadaire consécutive après que les expéditions de brut transitant par le détroit ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran fin février. Les exportations de brut en provenance du golfe Persique rebondissent rapidement pour atteindre au moins 75 % de leurs niveaux d’avant-guerre, ont indiqué lundi les analystes de Gelber & Associates dans une note. Toutefois, les analystes ont averti que le trafic dans le détroit était loin d’avoir complètement repris, ce qui contribue à maintenir les prix à un niveau relativement élevé. “Je pense que la réalité commence à s’imposer: tous les barils ne vont pas sortir du golfe au cours des une ou deux prochaines semaines; on ne peut pas vraiment faire passer par là autant de barils que possible pour atteindre les niveaux d’avant-guerre. Tant que la situation reste risquée, tout propriétaire de navire court le risque de voir son bateau attaqué lorsqu’il traverse le détroit”, a déclaré Bob Yawger, directeur des contrats à terme sur l’énergie chez Mizuho. Les mines présentes dans la voie navigable ainsi que le fait que les compagnies d’assurance ne soient pas encore pleinement rassurées sont également des facteurs qui pèsent sur le trafic dans le détroit, selon Yawger. Dans le même temps, les producteursdu Moyen-Orient poursuivent le chargement de pétrole et de GNL malgré de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz et la reprise des affrontements entre les États-Unis et l’Iran ces derniers jours, comme l’indiquent les données sur le transport maritime. Le géant pétrolier saoudien Aramco 2222.SE a repris vendredi les chargements de brut sur son terminal de Ras Tanura, à l’ouest du détroit d’Ormuz, après une interruption de près de quatre mois. Les chargements se sont poursuivis même après le crash, dimanche, d’un hélicoptère appartenant à la société à Ras Tanura, qui a coûté la vie à 14 ressortissants. La cause de l’accident reste inconnue.