Renault Group resserre son équipe de direction pour gagner en agilité

Renault Group a annoncé lundi plusieurs nominations dans son équipe de direction, resserrée pour gagner en rapidité de décision dans un contexte automobile marqué par une concurrence chinoise très agile dans ses temps de développement et de déploiement de ses produits et technologies.

Le groupe au losange a recréé le poste de secrétaire général, confié à Quitterie de Pelleport, jusqu'ici chief legal officer de Renault. Ce nouveau poste rassemble notamment les directions juridique, du développement durable, des partenariats stratégiques, ainsi que les nouvelles activités de défense - Renault a annoncé plusieurs partenariats dans les drones - et les activités d'économie circulaire, The Future Is Neutral.

"Quatre mois après le lancement de notre plan 'futuREady', nous poursuivons la transformation de Renault Group avec un focus clair sur la simplification et la vitesse d'exécution", a déclaré le directeur général de Renault François Provost, cité dans un communiqué. "Nous simplifions par ailleurs le périmètre produit, programmes et stratégie pour accélérer le renforcement de nos gammes de véhicules et de nos technologies."

Le constructeur automobile français, qui a également annoncé la semaine dernière un plan de simplification de son ingénierie, a nommé aussi Sandra Gomez, jusqu'ici en charge de la stratégie produits de la marque Dacia, Chief Product & Program Officer du groupe.

Cette fonction était assurée jusqu'ici par Josep-Maria Recasens, qui quitte Renault le mois prochain. Son autre casquette - la stratégie groupe - revient au chief strategy officer Saad Khaled. Tous deux rapporteront à François Provost, "qui supervisera ainsi directement la Stratégie et le plan produit de futuREady", a ajouté Renault Group dans son communiqué.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu)