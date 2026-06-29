Canicule : record de chaleur en Slovaquie, mort de deux bébés en France

Des spectateurs se protègent de la chaleur avec des couvertures de survie avant un concert de Bruo Mars à l'Olympic stadium de Berlin, le 28 juin 2026 en Allemagne ( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Record de chaleur en Slovaquie, travail à domicile obligatoire pour les fonctionnaires hongrois, risques pour le réseau énergétique ukrainien déjà très endommagé par les attaques russes... L'Europe centrale et orientale est à son tour à frappée de plein fouet par la canicule.

Les conséquences dramatiques de cette vague de chaleur exceptionnelle se font dans le même temps encore sentir dans l'ouest du continent européen, sur laquelle elle s'était d'abord abattue.

En France, où le Premier ministre Sébastien Lecornu n'a pas exclu "une reprise d'un épisode caniculaire" et où six départements du sud seront en "danger très élevé" d'incendies mercredi, les corps sans vie de deux soeurs jumelles âgées de 15 mois ont ainsi été retrouvés dans leur lit par leurs parents, dans le nord, apparemment à la suite d'une déshydratation.

Vagues de chaleur recensées en France et indicateur thermique national quotidien (au-dessus de 23,4°C), selon les données de Météo-France depuis 1947 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

En Pologne, les autorités ont comptabilisé 56 noyades depuis le début du mois de juin, tandis qu'en Slovaquie, où un nouveau record de température, 41°C, a été enregistré à Turna nad Bodvou, dans la partie méridionale, les services de secours ont ces derniers jours recensé 308 malaises.

"Je fais comme tout le monde: j'essaie de rester à l'ombre et de boire beaucoup d'eau, c'est probablement la seule chose qui nous sauve", explique Susanne, rencontrée au bord de l'Alte Donau, un bras mort du Danube à Vienne transformé en plan d'eau et dont la température atteint 29°C.

"Nous sommes tous dans le même bateau. J'espère simplement que les responsable politiques comprendront la situation et commenceront à fixer le cap dans la bonne direction", ajoute cette habitante de la capitale autrichienne, où 39°C étaient attendus.

Interdiction d'arroser les jardins en Hongrie

"Lundi et mardi, nous avons rendu obligatoire le travail à domicile dans le secteur public dans la mesure du possible. De plus, nous demandons à tous les employeurs d'assurer le travail à distance ou de réduire les heures de travail partout où c'est possible", a quant à lui déclaré le Premier ministre Péter Magyar en Hongrie, où 41,8°C ont été relevés à Aszód, dans le centre.

Des voyageurs attendent sur un quai de la gare centrale de Varsovie des trains retardés par la vague de chaleur, le 28 juin 2026 en Pologne ( AFP / Sergei GAPON )

"Je demande que toutes les églises, institutions publiques et installations climatisées restent ouvertes pendant les deux prochains jours", a t-il ajouté, appelant à réduire la "consommation d'eau au cours des 36 à 48 prochaines heures".

"Il est strictement interdit de remplir des piscines ou d'arroser les jardins", a à cet égard martelé M. Magyar.

En Bosnie, où les températures pourraient grimper jusqu'à 40°C, comme en Albanie, les pompiers ont annoncé lundi être parvenus à maîtriser un feu de décharge près de Mostar (sud), dégageant une fumée âcre, tandis qu"au Kosovo, il est conseillé aux personnes vulnérables de rester à l'intérieur pendant la journée.

Plus à l'est encore, l'Ukraine se prépare à des températures pouvant atteindre 38°C cette semaine, ce qui risque de fragiliser ses infrastructures énergétiques, déjà terriblement mises à mal cet hiver par les bombardements russes.

Des coupures d'électricité se sont déjà produites lundi dans deux régions, celles de Rivne (nord-ouest) et de Khmelnitski (ouest).

Appel à protéger les travailleurs en Macédoine du Nord

Ce pic de chaleur, le plus élevé à avoir jamais été mesuré en Europe, aurait été quasiment impossible au mois de juin sans le changement climatique, selon les climatologues du World Weather Attribution.

Une femme remplit une bouteille avec l'eau d'une fontaine dans le centre historique de Sarajevo pendant une vague de chaleur, le 26 juin 2026 en Bosnie ( AFP / ELVIS BARUKCIC )

Mais si, en Europe de l'Ouest, la canicule a amené plusieurs gouvernements à prendre des mesures d'urgence, telles que l'interdiction de la vente d'alcool à Paris, l'annulation de festivals et la fermeture des écoles, aucune mesure similaire n'a jusqu'à présent été annoncée dans les Balkans - où l'année scolaire est déjà finie. Et ce malgré les appels des syndicats de Macédoine du Nord à prendre des dispositions gouvernementales pour protéger les travailleurs.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 269 millions de personnes en Europe lundi (hors Turquie), contre plus de 380 millions la veille. Cette analyse est réalisée à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center.

Cet épisode caniculaire a provoqué de vifs débats dans plusieurs pays européens sur la possibilité ou pas d'encourager la climatisation. Interrogée à ce sujet lundi, Anna-Kaisa Itkonen, la porte-parole de la Commission européenne, a botté en touche. "Je doute que nous ayons un avis ou une position particulière sur la climatisation", a-t-elle en effet répondu, évoquant un choix propre aux "particuliers".