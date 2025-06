Le pétrole au plus bas depuis près de deux semaines

(AOF) - L'annonce d'un cessez le feu au Proche et Moyen-Orient a, sans surprise, eu des conséquences négatives sur les cours du pétrole. Depuis ce week-end, le prix du baril de WTI (65,22 dollars) à New York et celui du Brent (68,03 dollars) ont tous les deux perdu près de 12 %. Avec ces baisses, les cours du pétrole sont désormais sous leur niveau d'avant le conflit armé entre Israël et l'Iran. C'est ce que souligne le broker PVM : " la prime de risque géopolitique accumulée depuis la première frappe israélienne contre l'Iran il y a près de deux semaines a totalement disparu ".

En outre, pour renforcer ce repli des cours du brut, Donald Trump a indiqué sur son réseau social Truth : " la Chine peut désormais continuer à acheter du pétrole iranien. Espérons qu'elle en achètera également beaucoup aux États-Unis ".