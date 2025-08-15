Bourse de Paris: des indicateurs et la rencontre Trump-Poutine en ligne de mire

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue en hausse vendredi, dans l'attente d'une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis et avant la rencontre entre les présidents américain et russe dans l'espoir d'améliorations au sujet de la guerre en Ukraine.

L'indice vedette de la Bourse de Paris avançait de 55,73 points (+0,71%) à 7.926,07 points vers 10H30. La veille, le CAC 40 a avancé de 65,37 points (+0,85%), pour s'établir à 7.870,34 points à la clôture.

La hausse des marchés d'actions est "nourrie par l'optimisme autour de la publication des ventes au détail aux États-Unis" attendue à 14H30 (heure de Paris), souligne John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Cet indice permettra aux investisseurs de prendre le pouls du consommateur américain, moteur de la croissance de la première économie mondiale.

La production industrielle en juillet sera publiée à 15H15 puis à 16H00, ce sera au tour de l'estimation préliminaire pour août de la confiance des consommateurs, aux Etats-Unis également.

Ces indicateurs arrivent au lendemain de l'inflation américaine côté producteurs (PPI) qui a progressé bien plus que ce qu'attendait le marché, ce qui a ébranlé la certitude des investisseurs quant à une baisse des taux de la banque centrale américaine en septembre.

Les investisseurs attendent aussi de connaître l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui débute vendredi en Alaska, notamment sur la guerre en Ukraine.

"Le sommet aura peut-être un impact symbolique fort, mais ne devrait pas déclencher de perturbations majeures" sur les marchés financiers, commente John Plassard.

"Les réactions sur le secteur de l'armement, qui avait baissé après l'annonce de la réunion entre les deux présidents, pourraient être plus importantes", estime-t-il.

La rencontre "en tête-à-tête" du président russe et de son homologue américain sera suivie par un repas de travail, avec leurs conseillers, et donneront ensuite une conférence de presse.

Le luxe freiné par la consommation chinoise

Parmi les valeurs du CAC 40, majoritairement dans le vert vendredi, celles du secteur du luxe étaient sans grand changement, freinées par les ventes au détail en Chine, principal indicateur de la consommation des ménages de la deuxième puissance économique mondiale, qui ont progressé moins fortement que prévu en juillet.

Dans le secteur, particulièrement exposé au marché chinois, LVMH prenait 0,21% à 473,95 euros, Hermès 0,14% à 2.082,00 euros et Kering s'établissait à 211,75 euros (-0,00%).

Euronext CAC40