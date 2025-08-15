 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 925,90
+0,71%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 15/08/2025 à 12:02

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500

.SPX , mais en baisse de 0,17% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - L'administration Trump est en pourparlers avec le géant américain en difficulté afin que le gouvernement prenne une éventuelle participation, a rapporté jeudi Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O chute de près de 14% vendredi en avant-Bourse, après que le fabricant d'équipements pour puces électroniques a publié des prévisions médiocres pour le quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande chinoise, alimentant les inquiétudes liées aux risques concernant les droits de douane.

* UNITEDHEALTH GROUP UNH.N gagne 12% vendredi en avant-Bourse, après que BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N , la société de Warren Buffett, a révélé un nouvel investissement dans l'assureur santé.

* META PLATFORMS META.O - Deux sénateurs républicains américains ont demandé jeudi une enquête du Congrès sur Meta Platforms après que Reuters a révélé en exclusivité l'existence d'un document interne autorisant les chatbots de l'entreprise à "engager des conversations romantiques ou sensuelles avec des enfants".

* ORACLE ORCL.N et ALPHABET GOOGL.O ont annoncé jeudi que leurs divisions cloud computing avaient conclu un accord pour proposer les modèles d'intelligence artificielle Gemini de Google via les services cloud computing et les applications business d'Oracle.

* COSTCO WHOLESALE COST.O a annoncé jeudi avoir décidé de ne pas vendre la pilule abortive mifépristone dans toutes ses pharmacies aux États-Unis, invoquant une faible demande.

* SALESFORCE CRM.N - Activist Starboard Value, l'un des premiers investisseurs à avoir publiquement poussé le groupe à opérer des changements il y a trois ans, a augmenté sa participation dans la société américaine de logiciels de près de 50% au deuxième trimestre, selon un document réglementaire déposé jeudi.

* LYFT LYFT.O a annoncé jeudi que ses cofondateurs Logan Green et John Zimmer quittaient le conseil d'administration du fournisseur de services de transport à la demande, à l'issue d'un plan de transition de deux ans.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
202,9400 USD NASDAQ +0,49%
APPLIED MATERIALS
188,2400 USD NASDAQ -0,94%
BERKSHIRE HATH RG-A
718 371,070 USD NYSE +0,37%
COSTCO WHSL
975,3900 USD NASDAQ -0,35%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 911,26 Pts Index Ex -0,02%
INTEL
23,8600 USD NASDAQ +7,38%
LYFT RG-A
14,6200 USD NASDAQ +0,27%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
782,1300 USD NASDAQ +0,26%
NASDAQ Composite
21 710,67 Pts Index Ex -0,01%
ORACLE
244,780 USD NYSE +0,24%
S&P 500 INDEX
6 468,54 Pts CBOE +0,03%
SALESFORCE
233,190 USD NYSE -1,66%
UNITEDHEALTH GRO
271,690 USD NYSE -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

