Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500

.SPX , mais en baisse de 0,17% pour le Nasdaq .IXIC :

* INTEL INTC.O - L'administration Trump est en pourparlers avec le géant américain en difficulté afin que le gouvernement prenne une éventuelle participation, a rapporté jeudi Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O chute de près de 14% vendredi en avant-Bourse, après que le fabricant d'équipements pour puces électroniques a publié des prévisions médiocres pour le quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande chinoise, alimentant les inquiétudes liées aux risques concernant les droits de douane.

* UNITEDHEALTH GROUP UNH.N gagne 12% vendredi en avant-Bourse, après que BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N , la société de Warren Buffett, a révélé un nouvel investissement dans l'assureur santé.

* META PLATFORMS META.O - Deux sénateurs républicains américains ont demandé jeudi une enquête du Congrès sur Meta Platforms après que Reuters a révélé en exclusivité l'existence d'un document interne autorisant les chatbots de l'entreprise à "engager des conversations romantiques ou sensuelles avec des enfants".

* ORACLE ORCL.N et ALPHABET GOOGL.O ont annoncé jeudi que leurs divisions cloud computing avaient conclu un accord pour proposer les modèles d'intelligence artificielle Gemini de Google via les services cloud computing et les applications business d'Oracle.

* COSTCO WHOLESALE COST.O a annoncé jeudi avoir décidé de ne pas vendre la pilule abortive mifépristone dans toutes ses pharmacies aux États-Unis, invoquant une faible demande.

* SALESFORCE CRM.N - Activist Starboard Value, l'un des premiers investisseurs à avoir publiquement poussé le groupe à opérer des changements il y a trois ans, a augmenté sa participation dans la société américaine de logiciels de près de 50% au deuxième trimestre, selon un document réglementaire déposé jeudi.

* LYFT LYFT.O a annoncé jeudi que ses cofondateurs Logan Green et John Zimmer quittaient le conseil d'administration du fournisseur de services de transport à la demande, à l'issue d'un plan de transition de deux ans.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)