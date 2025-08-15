 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pandora: Ventes en-dessous des attentes au T2 avec l'Europe, le titre chute
Une cliente porte un sac Pandora au Royaume-Uni

Le fabricant danois de bijoux Pandora a fait état vendredi de ventes à données comparables en-dessous des attentes au deuxième trimestre alors que le groupe est sous pression face aux droits de douane américains.

Vers 07h49 GMT, l'action Pandora cédait 12,83%, lanterne rouge de l'indice paneuropéen STOXX 600.

La croissance des ventes à périmètre constant est ressortie plus faible que prévu au deuxième trimestre, à 3%, alors que les analystes tablaient sur +4% après +6% au premier trimestre.

Plusieurs analystes pointent notamment la faiblesse des ventes de Pandora en Europe, ceux de Jefferies évoquant une "forte sous-performance" du groupe dans la région.

Les ventes à données comparables ont reculé de 9% au Royaume-Uni, de 7% en France et en Italie et de 6% en Allemagne.

Le joaillier danois, qui produit tous ses bijoux dans deux usines en Thaïlande, figure parmi les entreprises européennes les plus exposées aux nouveaux droits de douane américains.

Le groupe, dont les Etats-Unis sont le premier marché, a indiqué que les surtaxes américaines sur les importations à leur niveau actuel auraient un impact de 200 millions de couronnes danoises cette année (26 millions d'euros) et de 450 millions l'an prochain (60 millions d'euros).

"Malgré les défis macroéconomiques qui pèsent sur le chiffre d'affaires et le résultat net, nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs pour l'année, grâce à une gamme de produits passionnante, à de nouvelles campagnes de marketing et à une grande souplesse opérationnelle", a indiqué le directeur général Alexander Lacik dans un communiqué.

Le fabricant de bracelets à breloques table toujours sur une croissance organique des ventes de 7% à 8% et une marge d'exploitation d'environ 24% pour 2025.

Au deuxième trimestre, Pandora a fait état d'un bénéfice d'exploitation de 1,29 milliard de couronnes danoises (172,85 millions d'euros), en ligne avec les attentes des analystes selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Jacob Gronholt-Pedersen et Vera Dvorakova, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

