Lockheed Martin va moderniser la flotte polonaise de F-16
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 11:17
Le programme inclut l'installation du radar APG-83 à antenne active, d'un écran central haute résolution, d'un nouvel ordinateur de mission, ainsi que d'équipements de visée et de guerre électronique renforcés.
Des modifications structurelles prolongeront la durée de vie des appareils à 12 000 heures de vol. Le contrat prévoit aussi la mise à niveau des simulateurs et sera réalisé en coopération avec Wojskowe Zaklady Lotnicze No. 2 en Pologne.
Lockheed Martin souligne que ces améliorations maintiendront l'interopérabilité avec les plateformes de 5e génération comme le F-35, tout en soutenant l'industrie de défense polonaise.
Valeurs associées
|437,320 USD
|NYSE
|-1,19%
