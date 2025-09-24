 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le peso argentin revigoré par le soutien des États-Unis
information fournie par AOF 24/09/2025 à 17:00

(AOF) - Le peso argentin s’apprécie fortement face à un panier de devises. À 17h, il gagne 2,19% et se négocie contre 0,000748 dollar. Cette hausse est liée aux déclarations de Donald Trump et de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain. Sur X, après une rencontre entre les présidents des États-Unis et de l’Argentine à laquelle il a assisté, Scott Bessent a indiqué que son pays était " prêt à faire le nécessaire pour soutenir l’Argentine et le peuple argentin ".

Le Trésor américain est prêt à acheter des obligations du pays sud-américain en dollars et il négocie notamment le déblocage d'une ligne de swap de 20 milliards de dollars. Le soutien de l'Oncle Sam pourrait également passer par le rachat de titres de créance.

