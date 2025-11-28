 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Epargne des Français : les dépôts sur l'assurance vie n'ont jamais été aussi élevés en octobre
information fournie par Boursorama avec Media Services 28/11/2025 à 14:08

Le niveau de cotisations a battu un nouveau record le mois dernier, témoin de la grande tendance de la population française à consolider son épargne.

( AFP / FRED TANNEAU )

( AFP / FRED TANNEAU )

Les dépôts sur les contrats d'assurance vie ont établi un nouveau record pour un mois d'octobre, atteignant 17,1 milliards d'euros de cotisations au total et confirmant la volonté d'épargner des Français, selon les chiffres de France Assureurs publiés vendredi.

Les cotisations sont à leur "plus haut niveau pour un mois d'octobre", avec une "hausse significative (...) de plus de 14%" par rapport à octobre 2024, a souligné le directeur général de France Assureurs, Paul Esmein, lors d'une conférence téléphonique. "On est dans la droite ligne des performances commerciales qui sont observées depuis le début de l'année", a-t-il ajouté.

Depuis janvier, les cotisations ont atteint 160,3 milliards d'euros, en hausse de 14,2 milliards d'euros, soit +10% par rapport aux dix premiers mois de l'année 2024.

18,9% du revenu disponible des Français mis de côté au deuxième trimestre

Les prestations versées par les assureurs (les fonds retirés par les épargnants lors d'une opération de rachat et les versements aux bénéficiaires désignés en cas de décès) sont stables par rapport à octobre 2024, à 12 milliards d'euros. Au total, 5,1 milliards d'euros ont été collectés en plus sur les contrats d'assurance vie par rapport à ce que les Français ont retiré (une différence qu'on appelle "collecte nette"). C'est 2 milliards de mieux qu'un an auparavant.

L'encours atteint ainsi 2.100 milliards d'euros à fin octobre 2025, en hausse de 6,5% sur un an. L'assurance vie bénéficie du taux d'épargne très élevé des Français, qui ont mis de côté 18,9% de leur revenu disponible au deuxième trimestre, selon l'Insee, mais également de la baisse des taux de rémunération du Livret A, dont les dépôts sont de toute façon plafonnés.

Cette manne est d'ailleurs au coeur des discussions sur la fiscalité dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2026. "En ce moment où il y a eu des débats sur le caractère productif ou improductif de certains aspects de certains produits financiers (...) s'agissant de l'assurance vie, on est à l'évidence sur une épargne qui contribue de manière très significative à l'ensemble de l'économie", a rappelé M. Esmein.

Les cotisations (hors transferts) sur les plans épargne retraite (PER) assurantiels se sont élevées à 1,4 milliard d'euros, en hausse de 16% sur un an, et 94.900 nouveaux PER ont été souscrits. La "collecte nette" pour ces produits d'épargne s'établit à plus d'un milliard d'euros en octobre, en hausse de 11% sur un an.

2 commentaires

  • 15:06

    Et les milliardaires n ont jamais été aussi liquide ... Warren Buffet a d ailleurs vendu beaucoup de participation de Berkshire Hathaway ... l heure de la descente arrive ... il est temps de faire rentrer les PP dans le train ... ils doivent permettre aux gros poissons qui font l information financiére de quitter le train ...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le panneau Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street vue dans le vert avant une séance écourtée
    information fournie par Reuters 28.11.2025 15:29 

    par Mara Vilcu Wall Street est attendue dans le vert vendredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, l'espoir croissant d'une baisse des taux d'intérêt américains en décembre alimentant l'optimisme à la fin d'un mois difficile pour les actions. Les contrats ... Lire la suite

  • ( AFP / I-HWA CHENG )
    Taïwan: la croissance plus forte que prévu au 3e trimestre (+8,2%)
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 15:01 

    L'activité économique taïwanaise mesurée par l'évolution du PIB a progressé de plus de 8% au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, portée par une forte demande en produits technologiques pour l'intelligence artificielle (IA), a annoncé le gouvernement ... Lire la suite

  • ( AFP / ANDREAS SOLARO )
    Italie: inflation stable en novembre à 1,2% sur un an
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 14:58 

    La hausse des prix à la consommation est restée stable et très modérée en novembre en Italie, s'établissant à 1,2% sur un an, comme au mois d'octobre, selon les premières estimations publiées vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat). La nette baisse ... Lire la suite

  • ( AFP / PUNIT PARANJPE )
    Inde: le PIB a progressé de 8,2% sur un an au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.11.2025 14:58 

    La croissance indienne a a été plus forte que prévu entre juillet et septembre, selon les données officielles publiées vendredi, mais elle devrait ralentir en fin d'année, pénalisée par une surtaxe de 50% imposée par les Etats-Unis. Le PIB de l'Inde a progressé ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank