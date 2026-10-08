Le PER de Bourse Direct distingué parmi les « Meilleurs PER 2026 » de Challenges dans la catégorie « Meilleurs PER en ligne assurantiels »

Informations non contractuelles à titre indicatif

Lors de l’édition 2026 de son palmarès « Meilleurs PER », Challenges a distingué le e-PER Generali proposé par Bourse Direct dans la catégorie « Meilleurs PER en ligne assurantiels », saluant notamment son niveau de frais et la diversité des supports d’investissement proposés.

Cette distinction intervient à l’issue d’une étude menée par Challenges et Financial Studies auprès de 110 contrats, analysés selon au moins 12 critères*. L’étude vise à comparer les différentes caractéristiques des PER afin d’identifier les contrats les plus performants dans chacune des catégories du palmarès.

Des frais attractifs, un atout majeur pour l’épargne retraite

Parmi les points forts relevés par le jury figure en premier lieu le niveau de frais du PER de Bourse Direct. Dans le cadre d’une épargne retraite, destinée à être constituée sur un horizon de long terme, le niveau des frais constitue un élément important dans le choix d’un contrat.

Le PER de Bourse Direct affiche ainsi une tarification compétitive permettant aux épargnants de consacrer une part plus importante de leur épargne à leur investissement dans la durée :

0% de frais sur versement,

0% de frais d’arbitrage ou de rachat anticipé - y compris aucun frais de transaction sur les ETF et les titres vifs,

0,65% de frais de gestion sur les supports en unités de compte.





D'autres frais existent et sont détaillés dans les documents contractuels du contrat.

Une gamme de supports diversifiée pour multiplier les possibilités d’investissement

Le jury a également mis en avant la diversité de la gamme de supports proposée par le e-PER Generali proposé par Bourse Direct.

Le contrat donne accès à plusieurs grandes familles de supports d’investissement, parmi lesquelles des supports immobiliers, des ETF, des titres vifs et des supports labellisés ISR. Cette diversité permet aux épargnants de disposer d’un choix étendu pour construire et faire évoluer leur allocation en fonction de leurs objectifs, de leur horizon et de leur profil d’investissement.

La présence de ces différentes catégories de supports en Unités de Compte permet notamment de diversifier les investissements au sein du PER et de répondre à des approches variées, qu’il s’agisse de rechercher une exposition aux marchés financiers sur différentes classes d’actifs, géographies ou secteurs, de diversifier son allocation avec de l’immobilier ou du non coté, ou encore d’intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses choix d’investissement.

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.

Une reconnaissance des principaux atouts du PER de Bourse Direct

Cette distinction de Challenges vient ainsi mettre en avant deux caractéristiques majeures du e-PER Generali proposé par Bourse Direct : un niveau de frais faible et une gamme de supports d’investissement particulièrement diversifiée.

Elle souligne également le positionnement du contrat dans la catégorie des PER en ligne assurantiels, après une analyse portant sur un panel d’environ 110 contrats et reposant sur au moins 12 critères. À travers son PER, Bourse Direct propose ainsi une solution d’épargne retraite combinant accessibilité en ligne, compétitivité des frais et diversité des possibilités d’investissement, permettant aux épargnants de disposer d’une large liberté dans la construction de leur allocation .

« Nous sommes ravis de cette distinction, qui vient récompenser notre ambition de rendre l'épargne retraite accessible au plus grand nombre, sans compromis sur la transparence, le niveau des frais et la qualité de la gestion proposée », explique Maxime Poque , Directeur Épargne de Bourse Direct .

La distinction « Meilleurs PER 2026 » de Challenges vient ainsi récompenser les caractéristiques du PER Bourse Direct et renforcer son positionnement parmi les offres distinguées dans cette catégorie.

Retrouvez notre offre PER sur https://www.boursedirect.fr/fr/placement/e-per

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A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/ .

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IMAGE 7 - Juliette Mouraret- +33 (0) 6 81 67 38 80

Le Plan Épargne Retraite présente un risque de perte en capital.

ETF : Exchange Traded Fund , appelé aussi fonds indiciel coté ou tracker.

ISR : Investissement Socialement Responsable

* Source : Dossier PER, Challenges n°934 du 8 octobre 2026

Le contrat e-PER Generali est un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion individuelle et facultative, libellé en euros et/ou en unités de compte, assuré par Generali Retraite, entreprise régie par le Code des assurances.

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