Le patron de TSMC mise gros sur la croissance de l'IA et laisse entendre qu'il serait favorable à une hausse des prix des puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général de TSMC affirme que les clients sont optimistes quant aux perspectives de l'IA

* TSMC surveille l'impact de la hausse des coûts des composants

* La société signale son intérêt pour une hausse des prix des puces

* directeur général: il faudra « très longtemps » pour satisfaire la demande américaine avec une production basée aux États-Unis

(Ajout de détails tout au long de l'article) par Wen-Yee Lee

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat, basé à Taïwan, est confiant quant à sa croissance au cours des prochaines années, grâce à une forte demande en puissance de calcul et en semi-conducteurs de pointe, alors qu'il surfe sur la vague de l'IA, a déclaré jeudi son directeur général.

S'exprimant lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de TSMC à Hsinchu, dans le nord de Taïwan, C.C. Wei a déclaré que les clients restaient optimistes quant aux perspectives de l'intelligence artificielle, même si l'entreprise continue de surveiller l'impact de la hausse des coûts des composants.

“Nous continuons d'observer une adoption croissante des modèles d'IA dans les applications grand public, d'entreprise et souveraines”, a déclaré M. Wei.

“Cette tendance stimule la demande en puissance de calcul accrue, ce qui, à son tour, soutient une forte demande en puces semi-conductrices de pointe.”

Interrogé sur la possibilité pour TSMC d'augmenter ses prix pour ses clients, M. Wei a répondu: “J'aimerais bien le faire... nous devons tout de même gagner de l'argent.”

“Nous ne voulons pas augmenter soudainement les prix comme le font les fabricants de mémoire. Ce n’est pas viable. TSMC se concentre sur des opérations durables à long terme. Nous ne sommes pas ce genre d’entreprise.”

TSMC travaille d'arrache-pied pour répondre à toutes les demandes de ses clients, même s’il faudra « très longtemps » pour satisfaire pleinement les besoins des clients américains grâce à la production aux États-Unis, a-t-il déclaré, sans préciser de délai. TSMC investit 165 milliards de dollars pour construire de nouvelles usines dans l’État américain de l’Arizona.

M. Wei a déclaré que les performances de TSMC au cours de l'année écoulée avaient été remarquables, le cours de son action ayant grimpé à 2.425 T$ mercredi, contre 950 T$ le 3 juin de l'année dernière.

Jeudi, son action a reculé d'environ 1%, suivant la tendance de l'indice de référence .TWII .

Dans un contexte de tensions récentes entre les travailleurs et l'entreprise au sujet des salaires en Corée du Sud, où Samsung Electronics 005930.KS a conclu le mois dernier un accord avec son syndicat pour éviter une grève, TSMC a déclaré qu'elle s'engageait pleinement à prendre soin de ses employés. “La part des bénéfices de nos employés a augmenté d’environ 30% entre 2023 et 2024, puis d’environ 30% supplémentaires entre 2024 et 2025”, a-t-il déclaré. “Nous sommes convaincus qu’elle augmentera encore de 30% en 2026.”

“Nous estimons que cela représente une rémunération solide pour nos employés”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’y avait pas de plafond pour une croissance annuelle de 30% en termes de participation aux bénéfices des employés, car celle-ci continuera d’augmenter.

Ses commentaires soulignent à quel point les grands acteurs mondiaux de la technologie, bénéficiaires d’un boom historique de l’IA, subissent une pression croissante pour partager davantage leurs revenus en forte croissance.

Pour l'avenir, M. Wei a déclaré qu'il considérait les véhicules autonomes comme des moteurs de croissance à long terme et que l'entreprise travaillerait d'arrache-pied pour garantir le succès des robots. Taïwan reste la zone de fabrication la plus efficace de TSMC, où se trouvent ses meilleurs talents, son cœur de R&D et sa plus grande base de production, a-t-il ajouté.

Taïwan a été au centre de l'attention cette semaine, car elle accueille la conférence annuelle Computex, où se réunissent les dirigeants de certaines des entreprises technologiques les plus puissantes au monde. Des dirigeants de sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Intel INTC.O ont fait l'éloge du rôle central de l'île dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

En avril, TSMC, un fournisseur majeur de Nvidia, a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a annoncé qu'il augmentait ses dépenses d'investissement cette année pour répondre à la demande incessante pour ses produits.

TSMC est confrontée à un risque politique alors que la Chine intensifie ses pressions militaires sur Taïwan, une île gouvernée démocratiquement et de manière autonome, que Pékin considère comme un territoire chinois “sacré”.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a fait sensation à Taïwan ces derniers jours, dînant avec des dirigeants du secteur technologique sud-coréen et signant des autographes pour certains de ses fans, quelques semaines seulement après avoir accompagné le président américain Donald Trump lors d’une visite à Pékin dans le cadre d’une délégation d’entreprises de haut niveau.

Alors que le boom de l'IA ne montre aucun signe de ralentissement, M. Huang a déclaré lors du Computex que son entreprise disposait d'un approvisionnement suffisant pour répondre à la forte croissance des processeurs centraux et des processeurs graphiques, même si les contraintes restent une source de préoccupation.