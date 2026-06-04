Le Paghman Hill Castle le 11 mai 2026 dans le district de Paghman, province de Kaboul, Afghanistan ( AFP / Wakil KOHSAR )
Le Paghman Hill Castle le 11 mai 2026 dans le district de Paghman, province de Kaboul, Afghanistan
Le Paghman Hill Castle le 11 mai 2026 dans le district de Paghman, province de Kaboul, Afghanistan ( AFP / Wakil KOHSAR )
Le Paghman Hill Castle le 11 mai 2026 dans le district de Paghman, province de Kaboul, Afghanistan
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