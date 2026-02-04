 Aller au contenu principal
Le patron de Nvidia écarte les craintes du développement de l'IA sur les logiciels
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 08:26

par Nilutpal Timsina et Shivani Tanna

L'idée que l'intelligence artificielle (IA) pourrait remplacer les logiciels et les outils connexes est "illogique", a assuré le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, après un fort mouvement de vente en Bourse sur le secteur en raison des craintes liées au développement de cette nouvelle technologie.

L'un des catalyseurs de cette déroute a été le lancement d'un outil juridique pour le chatbot Claude d'Anthropic, qui, selon la start-up, accélère, par exemple, la révision des contrats et le triage des accords de confidentialité.

En Europe comme à Wall Street, les éditeurs de logiciels et les groupes d'analyse de données, ainsi que les acteurs de la publicité, ont chuté et le mouvement se poursuit mercredi en Inde, en Chine et au Japon.

La société de services technologiques Infosys recule notamment de plus de 8%. A Paris, Publicis PUBP.PA a chuté de 9,2% mardi.

S'exprimant lors d'une conférence sur l'IA organisée à San Francisco par Cisco Systems CSCO.O , Jensen Huang a déclaré que les craintes selon lesquelles l'IA rendrait les éditeurs de logiciels moins pertinents étaient infondées et que l'IA continuerait à s'appuyer sur les logiciels existants plutôt que de reconstruire des outils de base à partir de zéro.

"Il existe cette idée selon laquelle les outils du secteur des logiciels sont en déclin et seront remplacés par l'IA (...) C'est la chose la plus illogique au monde, et le temps le prouvera", a-t-il dit.

Première capitalisation boursière mondiale, Nvidia fait figure d'acteur de référence de l'IA, ses puces étant utilisées pour les applications de cette nouvelle technologie.

(Rédigé par Nilutpal Timsina et Shivani Tanna à Bangalore, Rae Wee, Tom Westbrook et Gregor Stuart Hunter à Singapour ; version française Blandine Hénault ; édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
83,1250 USD NASDAQ +3,08%
NVIDIA
180,3400 USD NASDAQ -2,84%
PUBLICIS GROUPE
76,4600 EUR Euronext Paris -2,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

