Le parquet américain renonce aux assignations à comparaître adressées au « New York Times » dans le cadre de l'enquête sur la fuite concernant l'avion de Trump

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* Le Times invoque le Premier amendement

* Un juge interroge les procureurs sur leurs erreurs

* Des citations à comparaître ont fait suite aux reportages sur Air Force One

(Ajout d'un commentaire du ministère de la Justice au paragraphe 10) par Jack Queen

L'administration Trump va retirer les citations à comparaître adressées aux journalistes du New York Times NYT.N qui avaient rendu compte des préoccupations en matière de sécurité liées au fait que le président voyage à bord d'un Air Force One offert par le Qatar, a déclaré un procureur lors d'une audience jeudi.

Les citations à comparaître émises le 10 juillet par le procureur fédéral de Manhattan, Jay Clayton, constituaient le dernier exemple en date des tentatives de l’administration Trump visant à contraindre les journalistes à divulguer leurs sources confidentielles dans le cadre d’enquêtes sur des fuites, une pratique qui, selon les défenseurs de la liberté de la presse, peut dissuader les journalistes de faire leur travail .

Un procureur du bureau de Jay Clayton a informé le juge fédéral Arun Subramanian de cette décision après que ce dernier eut passé environ une heure et demie à interroger les avocats du gouvernement sur des questions de procédure liées à l’enquête sur les fuites, notamment leur gestion des assignations à comparaître concernant les relevés téléphoniques des journalistes.

« Le gouvernement est prêt à retirer unilatéralement ces assignations à comparaître », a déclaré le procureur Sean Buckley, précisant que l’enquête se poursuivait et que le gouvernement pourrait à nouveau assigner les journalistes à comparaître.

Clayton, choisi par le président Donald Trump pour devenir le prochain directeur du renseignement national américain, avait émis ces assignations après que le Times eut révélé que Trump avait quitté la Turquie à bord de l’ancien Air Force One, car le nouvel avion offert par le Qatar ne disposait pas de systèmes antimissiles ni d’autres dispositifs de défense.

Le gouvernement a déclaré que la couverture médiatique du Times soulevait une « préoccupation majeure en matière de sécurité nationale » concernant des fuites d’informations classifiées relatives à la défense nationale, alors que le président effectuait un vol en pleine période d’hostilités avec un adversaire étranger déterminé à lui nuire, une référence apparente à l’Iran.

Ces articles citaient des sources anonymes et coïncidaient avec l’effondrement d’un cessez-le-feu dans la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

LE TIMES INVOQUE LES DROITS DU PREMIER AMENDEMENT

Le Times avait demandé à Subramanian de rejeter les assignations à comparaître, arguant qu’elles avaient été émises de manière irrégulière et qu’elles portaient atteinte aux garanties de liberté de la presse prévues par le premier amendement de la Constitution américaine.

Le Times a déclaré dans un mémoire déposé devant le tribunal que ces assignations visaient à harceler et à intimider les journalistes. Le journal a également accusé les procureurs d’avoir enfreint les règles internes relatives au recours aux assignations à comparaître à l’encontre de journalistes, une mesure censée être exceptionnelle et nécessitant l’approbation des plus hautes instances du ministère de la Justice.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que l’enquête était en cours et que le gouvernement poursuivrait les personnes qui menacent la sécurité nationale en divulguant des informations classifiées.

M. Buckley a nié que le ministère de la Justice ait émis ces assignations à comparaître de manière irrégulière, mais a reconnu que le ministère n’avait pas informé les journalistes que le gouvernement avait, par ailleurs, demandé leurs relevés téléphoniques, comme l’exige la loi.

Toutefois, le Times a déclaré dans un communiqué publié après l’audience que le gouvernement « avait reconnu que les assignations à comparaître enfreignaient la loi » et qu’elles n’auraient jamais dû être délivrées.

Dans un mémoire déposé mardi devant le tribunal, les procureurs ont fait valoir que le premier amendement ne protège pas les journalistes de l’obligation de divulguer des informations essentielles dans le cadre d’enquêtes pénales.

Tant les administrations républicaines que démocrates ont cherché à contraindre les journalistes à révéler leurs sources dans le cadre d’enquêtes sur des fuites, mais les associations de presse accusent l’administration républicaine de Trump d’utiliser les assignations à comparaître et les mandats de perquisition de manière trop libérale, notamment à l’encontre du Washington Post et du Wall Street Journal. Elles accusent également Trump d’utiliser le pouvoir gouvernemental et des poursuites judiciaires privées pour intimider et harceler les médias.

L’administration Trump a déclaré qu’elle poursuivait pénalement les auteurs de fuites, sans viser les journalistes, et les avocats privés de Trump affirment qu’ils cherchent à tenir les médias pour responsables de fausses informations.