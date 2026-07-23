 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le parquet américain renonce aux assignations à comparaître adressées au « New York Times » dans le cadre de l'enquête sur la fuite concernant l'avion de Trump
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 23:04
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Times invoque le Premier amendement

* Un juge interroge les procureurs sur leurs erreurs

* Des citations à comparaître ont fait suite aux reportages sur Air Force One

(Ajout d'un commentaire du ministère de la Justice au paragraphe 10) par Jack Queen

L'administration Trump va retirer les citations à comparaître adressées aux journalistes du New York Times NYT.N qui avaient rendu compte des préoccupations en matière de sécurité liées au fait que le président voyage à bord d'un Air Force One offert par le Qatar, a déclaré un procureur lors d'une audience jeudi.

Les citations à comparaître émises le 10 juillet par le procureur fédéral de Manhattan, Jay Clayton, constituaient le dernier exemple en date des tentatives de l’administration Trump visant à contraindre les journalistes à divulguer leurs sources confidentielles dans le cadre d’enquêtes sur des fuites, une pratique qui, selon les défenseurs de la liberté de la presse, peut dissuader les journalistes de faire leur travail .

Un procureur du bureau de Jay Clayton a informé le juge fédéral Arun Subramanian de cette décision après que ce dernier eut passé environ une heure et demie à interroger les avocats du gouvernement sur des questions de procédure liées à l’enquête sur les fuites, notamment leur gestion des assignations à comparaître concernant les relevés téléphoniques des journalistes.

« Le gouvernement est prêt à retirer unilatéralement ces assignations à comparaître », a déclaré le procureur Sean Buckley, précisant que l’enquête se poursuivait et que le gouvernement pourrait à nouveau assigner les journalistes à comparaître.

Clayton, choisi par le président Donald Trump pour devenir le prochain directeur du renseignement national américain, avait émis ces assignations après que le Times eut révélé que Trump avait quitté la Turquie à bord de l’ancien Air Force One, car le nouvel avion offert par le Qatar ne disposait pas de systèmes antimissiles ni d’autres dispositifs de défense.

Le gouvernement a déclaré que la couverture médiatique du Times soulevait une « préoccupation majeure en matière de sécurité nationale » concernant des fuites d’informations classifiées relatives à la défense nationale, alors que le président effectuait un vol en pleine période d’hostilités avec un adversaire étranger déterminé à lui nuire, une référence apparente à l’Iran.

Ces articles citaient des sources anonymes et coïncidaient avec l’effondrement d’un cessez-le-feu dans la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

LE TIMES INVOQUE LES DROITS DU PREMIER AMENDEMENT

Le Times avait demandé à Subramanian de rejeter les assignations à comparaître, arguant qu’elles avaient été émises de manière irrégulière et qu’elles portaient atteinte aux garanties de liberté de la presse prévues par le premier amendement de la Constitution américaine.

Le Times a déclaré dans un mémoire déposé devant le tribunal que ces assignations visaient à harceler et à intimider les journalistes. Le journal a également accusé les procureurs d’avoir enfreint les règles internes relatives au recours aux assignations à comparaître à l’encontre de journalistes, une mesure censée être exceptionnelle et nécessitant l’approbation des plus hautes instances du ministère de la Justice.

Un porte-parole du ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que l’enquête était en cours et que le gouvernement poursuivrait les personnes qui menacent la sécurité nationale en divulguant des informations classifiées.

M. Buckley a nié que le ministère de la Justice ait émis ces assignations à comparaître de manière irrégulière, mais a reconnu que le ministère n’avait pas informé les journalistes que le gouvernement avait, par ailleurs, demandé leurs relevés téléphoniques, comme l’exige la loi.

Toutefois, le Times a déclaré dans un communiqué publié après l’audience que le gouvernement « avait reconnu que les assignations à comparaître enfreignaient la loi » et qu’elles n’auraient jamais dû être délivrées.

Dans un mémoire déposé mardi devant le tribunal, les procureurs ont fait valoir que le premier amendement ne protège pas les journalistes de l’obligation de divulguer des informations essentielles dans le cadre d’enquêtes pénales.

Tant les administrations républicaines que démocrates ont cherché à contraindre les journalistes à révéler leurs sources dans le cadre d’enquêtes sur des fuites, mais les associations de presse accusent l’administration républicaine de Trump d’utiliser les assignations à comparaître et les mandats de perquisition de manière trop libérale, notamment à l’encontre du Washington Post et du Wall Street Journal. Elles accusent également Trump d’utiliser le pouvoir gouvernemental et des poursuites judiciaires privées pour intimider et harceler les médias.

L’administration Trump a déclaré qu’elle poursuivait pénalement les auteurs de fuites, sans viser les journalistes, et les avocats privés de Trump affirment qu’ils cherchent à tenir les médias pour responsables de fausses informations.

Valeurs associées

NEW YORK TIMES -A-
71,630 USD NYSE +2,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank