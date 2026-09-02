Le pari sur la dépréciation du dollar s'accélère alors que les inquiétudes concernant la dette américaine s'intensifient

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* Les indices américains progressent, le S&P et le Dow devançant légèrement le Nasdaq

* Le secteur des matériaux est en tête des secteurs du S&P 500: l'immobilier est le plus à la traîne

* Le dollar recule légèrement; le pétrole brut américain progresse d'environ 1 %; l'or gagne environ 0,9 %, tandis que le bitcoin recule légèrement

* Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans reculent légèrement à environ 4,792 %

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LE PARI SUR LA DÉPRÉCIATION DU DOLLAR S'ACCÉLÈRE À MESURE QUE LES INQUIÉTUDES SUR LA DETTE AMÉRICAINE S'INTENSIFIENT

Selon Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital, les inquiétudes croissantes concernant le fardeau de la dette galopante du gouvernement américain et les récentes interventions sur le marché des bons du Trésor ont ravivé l’intérêt des investisseurs pour l’or et le bitcoin, considérés comme des valeurs refuges contre une éventuelle dépréciation du dollar.

Ce que l'on appelle le « pari sur la dépréciation du dollar » repose sur le fait que Washington gérera son endettement par le biais d'une répression financière plutôt que par des coupes budgétaires significatives ou des hausses d'impôts.

Cette stratégie a pris de l'ampleur ces dernières semaines, l'or ayant grimpé d'environ 15 % depuis début juillet pour atteindre environ 4.686 dollars l'once et le bitcoin ayant enregistré sa meilleure performance hebdomadaire depuis trois ans, a déclaré M. Ablin.

Les inquiétudes des investisseurs se sont intensifiées depuis que la dette fédérale américaine a dépassé les 40.000 milliards de dollars le mois dernier et que les paiements d’intérêts annuels ont dépassé les dépenses de défense.

« Un gouvernement qui doit payer une facture d'intérêts colossale a tout intérêt à vouloir réduire le coût de l'emprunt. Équilibrer le budget est la voie difficile, tandis que la répression financière, qui consiste à maintenir les taux d'intérêt en dessous du taux d'inflation, est la voie « facile » », a-t-il déclaré.

La décision du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, d’augmenter les rachats d’obligations à long terme a également alimenté ces inquiétudes. Cette mesure n’a pas réussi à endiguer la hausse des rendements et a au contraire sapé la confiance dans le dollar tout en soutenant les cours de l’or et du bitcoin, a déclaré M. Ablin.

« Les investisseurs méfiants ont vu le plus puissant décideur économique mondial prendre des mesures non conventionnelles, apparemment inefficaces, pour contenir les rendements, ce qui a renforcé le signal de dépréciation », a déclaré M. Ablin.

Le discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors du symposium de Jackson Hole a accru le malaise des investisseurs en renforçant les mises en garde contre l’inflation et en se rapprochant d’un signal indiquant une éventuelle hausse des taux d’intérêt.

M. Ablin a toutefois mis en garde contre une augmentation trop agressive des allocations en or.

La demande des banques centrales, qui comptent traditionnellement parmi les plus gros acheteurs d’or, s’est considérablement affaiblie, tandis que les investisseurs particuliers, qui avaient contribué à propulser le métal précieux vers son pic de janvier, se sont retirés à mesure que la dynamique s’essoufflait, contribuant ainsi à une baisse de 30 % qui a suivi, a-t-il expliqué.

L’or ne génère par ailleurs aucun revenu à un moment où les titres du Trésor offrent des rendements d’environ 4% à 5%, ce qui souligne le coût d’opportunité lié à la détention de ce métal.

« Le phénomène de la dépréciation monétaire est bien connu, et les acheteurs traditionnels d’or, à savoir les banques centrales, se retirent alors même que les particuliers prennent le relais. Une allocation modérée en or, servant d’assurance contre l’imprévisibilité des politiques et l’érosion monétaire, pourrait se justifier si son montant est adapté pour tenir compte du risque sans pour autant sacrifier les revenus et la stabilité que les obligations continuent d’offrir », a-t-il déclaré.

(Chibuike Oguh)

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