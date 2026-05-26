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Le NTSB demande à la FAA de revoir ses procédures d'évaluation de la sécurité des pistes en cas de fortes pluies
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 20:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) a demandé mardi à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) de revoir la manière dont elle évalue l'état des pistes en cas de fortes pluies, invoquant les risques liés à la sortie de piste des avions.

Ces recommandations font suite aux enquêtes menées par le NTSB sur 11 accidents et incidents de sortie de piste survenus entre 2008 et 2022 après des atterrissages sur des pistes mouillées.

Le bureau a cité la sortie de piste en 2019 d'un Boeing 737

BA.N à Jacksonville, en Floride, en partie à cause d'“une perte extrême de friction de freinage due à de fortes pluies et à la profondeur de l'eau sur la piste non rainurée, ce qui a entraîné un aquaplanage visqueux”.

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