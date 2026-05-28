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Derichebourg: Ebitda courant en hausse de 9,7% au 1er semestre
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 18:49

Une usine de recyclage de Derichebourg Environnement à Gennevilliers, près de Paris

Une usine de recyclage de Derichebourg Environnement à Gennevilliers, près de Paris

‌Derichebourg a fait état ​jeudi d'une hausse de 9,7% de son Ebitda ​courant au premier semestre, ​citant la reprise ⁠des volumes de ‌ferrailles et l’amélioration des marges unitaires.

Le bénéfice ​avant ‌intérêts, impôts, dépréciation et ⁠amortissement (Ebitda) courant s'est établi à 177,8 millions ⁠d'euros à ‌fin mars.

Le chiffre ⁠d’affaires du premier ‌semestre atteint 1,83 ⁠milliard d’euros, en hausse ⁠de ‌7,8% sur un an.

Le ​groupe ‌dit estimer que son Ebitda courant se ​situera à la fin de ⁠l’exercice "dans une fourchette comprise entre 350 et 370 millions d'euros".

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie ​Louet)

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