Derichebourg: Ebitda courant en hausse de 9,7% au 1er semestre

Une usine de recyclage de Derichebourg Environnement à Gennevilliers, près de Paris
Derichebourg a fait état jeudi d'une hausse de 9,7% de son Ebitda courant au premier semestre, citant la reprise des volumes de ferrailles et l’amélioration des marges unitaires.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) courant s'est établi à 177,8 millions d'euros à fin mars.
Le chiffre d’affaires du premier semestre atteint 1,83 milliard d’euros, en hausse de 7,8% sur un an.
Le groupe dit estimer que son Ebitda courant se situera à la fin de l’exercice "dans une fourchette comprise entre 350 et 370 millions d'euros".
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
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