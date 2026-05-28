L'Europe finit dans le rouge, prudence sur une éventuelle prorogation du cessez-le-feu Iran-USA

Le graphique de l'indice allemand DAX

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, les investisseurs analysant avec précaution la vague de ‌données économiques en plus de l'accord de prolongation du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran rapporté par une source au fait des négociations.

À Paris, le CAC 40 a perdu 0,23% à 8.188,87 points. À ​Francfort, le Dax a reculé de 0,34% et à Londres, le FTSE 100 a cédé 0,75%.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé en baisse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 de 0,48% et le Stoxx 600 de 0,49%.

Alors que les Bourses ont ouvert en repli en réaction à de nouvelles frappes entre les États-Unis et l'Iran, la séance se termine sur une note prudente en Europe, bien qu'Axios, puis une source ​au fait des discussions, eurent fait état d'un accord prolongeant de 60 jours le cessez-le-feu avec l'Iran, document qui attendrait le blanc-seing du président américain Donald Trump.

L'armée de l'air américaine a mené la nuit dernière des frappes dites "défensives" sur Bandar Abbas, une ville située ​sur le détroit d'Ormuz, tandis que les Gardiens de la révolution ont répliqué en tirant en direction ⁠d'un pétrolier américain.

"Les traders sont sur le qui-vive face aux revirements incessants concernant l'accord", a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group, prévenant que les pressions inflationnistes pourraient ‌ne pas s'atténuer aussi vite que le souhaitent les marchés.

LES INDICATEURS DU JOUR

La séance a été marquée par une vague des données économiques des deux côtés de l'Atlantique.

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français se sont contractés en avril, reculant de 2,1% après une hausse de 1,9% (révisé de +2,0%) en ​mars, montrent les données de l'Insee.

En zone euro, le sentiment économique a progressé ‌de façon inattendue en mai, d'après les données publiées par la Commission européenne, l'indice mensuel ressortant à 93,5 alors que les analystes ⁠interrogés par Reuters tablaient sur 92,8.

La croissance économique américaine s'est accélérée moins que prévu au premier trimestre, selon la deuxième estimation publiée jeudi par le département du Commerce, le PIB augmentant de 1,6% contre une estimation précédente de +2,0%.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont progressé de 3,8% sur un an en avril, conformément aux attentes, montre l'indice PCE, après +3,5% en mars.

Toujours aux États-Unis, les inscriptions au chômage ont ⁠augmenté plus que prévu lors de la ‌semaine au 23 mai, s'établissant à 215.000 contre 210.000 (révisé de 209.000) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

PÉTROLE

Volatils depuis plusieurs jours, les cours ⁠du pétrole freinent leurs gains et se maintiennent en dessous de la barre des 100 dollars le baril, soutenus par la perspective d'une prolongation d'un accord de cessez-le-feu et d'une potentielle réouverture du détroit ‌d'Ormuz sous peu.

Le Brent grappille 0,3% à 94,57 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,44% à 89,96 dollars.

VALEURS

Le groupe de défense suédois Saab ⁠a décollé de 7,4% après que le Premier ministre suédois Ulf Kristersson et le président ukrainien Volodimir Zelensky ont annoncé que l'Ukraine allait ⁠acheter 20 avions de combat Gripen développés par ‌le groupe, en plus d'un don fait par la Suède de 16 autres appareils d'un modèle plus ancien.

La plateforme espagnole de réservation de voyage eDreams s'est envolée de 11,3% à la suite de ses ​résultats annuels, le groupe ayant fait preuve de résilience malgré les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance ‌et aux perturbations au Moyen-Orient.

L'action Soitec a bondi de 24,6%, le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs ayant publié la veille un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes.

À WALL STREET

La Bourse de New York se retourne à la hausse, emportée ​par les informations sur une possible prorogation du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran.

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones grappille 0,07%, le Standard & Poor's 500 avance de 0,48% et le Nasdaq Composite progresse de 0,60%.

CHANGES

La perspective d'une reconduction du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran calme l'aversion au risque, faisant reculer les valeurs refuge comme le billet vert.

Le dollar perd 0,19% face à ⁠un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,23% à 1,1651 dollar.

TAUX

Les taux de rendement baissent à la suite des derniers développements au Moyen-Orient.

Plus tôt, les rendements avaient réagi à la série de données économiques mitigées faisant état d'une croissance plus faible et d'une inflation stable.

"Ce que les chiffres indiquent aujourd'hui, c'est tout simplement que nous sommes confrontés à un problème de stagflation", a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities.

À SUIVRE VENDREDI 29 MAI :

Après une première série aujourd'hui, une nouvelle avalanche de données économiques européennes est attendue vendredi pour clore la semaine et le mois de mai.

Côté France, les données sur le PIB, l'inflation flash, les dépenses des ménages ainsi que l'emploi salarié rythmeront la séance.

Outre-Rhin sont attendus les chiffres sur le chômage et sur l'inflation flash.

LA SITUATION SUR ​LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)