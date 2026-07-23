Le nouveau Premier ministre britannique réduit la taxe foncière des entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions concernant Healey aux paragraphes 2 à 4 et 8 à 16)

* Le Premier ministre annonce une troisième mesure de soutien en trois jours

* Un pub type économisera 1 100 £ l'année prochaine

* 32 000 établissements devraient bénéficier de la baisse des taxes foncières

* Cette mesure coûtera 100 millions de livres au gouvernement

par Kate Holton et James Davey

Le nouveau Premier ministre britannique , Andy Burnham, a déclaré jeudi qu’il réduirait de 20 % les taxes foncières des pubs, des clubs et des salles de concert à partir du mois d’avril. Il s’agit de sa troisième annonce en trois jours concernant des mesures destinées à aider les ménages et les entreprises. Depuis son arrivée au pouvoir lundi, M. Burnham a également annoncé qu’il supprimerait une taxe sur les factures d’électricité des particuliers et plafonnerait les tarifs des bus , soucieux de montrer qu’il est capable d’agir avec plus de détermination que son prédécesseur, Keir Starmer.

« Ce gouvernement soutiendra les entreprises que les citoyens souhaitent voir s’implanter dans leurs communautés », a déclaré M. Burnham, ancien maire du Grand Manchester.

Le ministre des Finances, John Healey, qui a également pris ses fonctions cette semaine, a déclaré vouloir aller plus loin dans la réduction des coûts liés à l'activité des entreprises en Grande-Bretagne afin de dissiper le pessimisme qui règne autour de l'économie.

BURNHAM APPORTE DE LÉGERS CHANGEMENTS POUR TENTER DE RENFORCER LA CONFIANCE M. Burnham a indiqué que la réduction de la taxe foncière applicable au secteur de l’hôtellerie-restauration permettrait à un pub type d’économiser environ 1 100 £ (1 472 $) l’année prochaine, ce qui profiterait à près de 32 000 établissements. Cette mesure coûtera 100 millions de livres sterling par an au gouvernement et sera certainement bien accueillie par les petits établissements indépendants ainsi que par les chaînes de pubs telles que J D Wetherspoon JDW.L , Marston's MARS.L et Fuller, Smith & Turner FSTA.L .

Mais cette mesure ne répond pas à lademande du secteur de l’hôtellerie-restauration , qui réclamait une réduction de moitié de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable à ce secteur. Le gouvernement a déclaré que cette baisse d’impôt serait financée par une révision des allègements fiscaux accordés à des entreprises telles que les boutiques de cigarettes électroniques qui « n’apportent pas de contribution positive aux communautés locales », ainsi que par un durcissement de la fiscalité à l’encontre des entreprises qui vendent via des places de marché en ligne.

Burnham avait auparavant évoqué l’idée d’augmenter la taxe foncière professionnelle sur les entrepôts utilisés par des géants du commerce en ligne tels qu’Amazon AMZN.O afin d’aider les commerces des centres-villes traditionnels. Bien que le coût des aides accordées soit modeste, Burnham tente de montrer qu’il est capable d’agir plus rapidement que Starmer qui, en 2024, avait consacré les premiers mois du premier gouvernement travailliste depuis 14 ans à commander des études sur d’éventuels changements de politique. Burnham doit également rétablir ses relations avec le monde des affaires, qui s’est plaint que les taxes sur l’emploi et l’énergie, ajoutées à la hausse des salaires, aient gravement compromis sa capacité à investir et à se développer.

La récente recrudescence de la guerre en Iran a ravivé les craintes concernant la hausse des prix de l’énergie et d’éventuelles hausses des taux d’intérêt, ce qui a porté un coup à la confiance des entreprises.

Une enquête menée en juillet dans le secteur de l’hôtellerie-restauration a révélé que 23 % des personnes interrogées étaient déficitaires, tandis que 5 % ont déclaré que leur entreprise n’était plus viable.

HEALEY SOUHAITE RETISER DES LIENS AVEC LES ENTREPRISES M. Healey a déclaré comprendre la frustration des employeurs et se dire tout aussi préoccupé par le coût élevé de l’activité économique en général que par le coût de la vie.

« Ce n'est qu'un début », a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par Bloomberg dans le quartier financier de la City de Londres. « Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. »

L’économie britannique ne peut prospérer sans un secteur de l’investissement solide, a-t-il ajouté, avant de préciser: « Je souhaite que nous renforcions les relations de notre gouvernement, et de notre Trésor, avec les entreprises. »

Afin de préserver la confiance des investisseurs, M. Healey a indiqué que lui-même et M. Burnham travailleraient main dans la main pour respecter les règles budgétaires du gouvernement, qui stipulent que les dépenses courantes doivent être financées par les recettes plutôt que par l’emprunt et que la dette doit diminuer en proportion du produit national.

Cependant, les coûts d’emprunt du gouvernement britannique ont encore augmenté jeudi , le rendement des gilts à 10 ans

GB10YT=RR atteignant son plus haut niveau depuis le 20 mai.

(1 dollar = 0,7471 livre sterling)