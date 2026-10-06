Le nouveau chantier naval militaire du Maryland bénéficie d'un engagement de 6,6 milliards de dollars et d'une visite de Trump

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* Le site abritait autrefois une grande aciérie

* Le sous-traitant de la défense Anduril va fabriquer des composants pour sous-marins

* Le gouverneur du Maryland, critique de Trump, soutient également le projet

(Mise à jour du premier paragraphe, ajout de citations dans les paragraphes 5 et 11)

par Gram Slattery, Nathan Gomes et Trevor Hunnicutt

L'entreprise de technologie de défense Anduril a dévoilé mardi son projet de construction d'un chantier naval de 3,7 milliards de dollars dans le Maryland. Le président Donald Trump a assisté à la cérémonie de lancement du projet, qui a également remporté un contrat de 2,9 milliards de dollars avec la Marine américaine et devrait créer 3 100 emplois.

Anduril a déclaré que le nouveau chantier naval de haute technologie situé à Sparrows Point, dans le Maryland, près du port de Baltimore, fabriquerait des composants pour les sous-marins de classe Virginia de la Marine.

Mardi, la Marine a attribué à Anduril un contrat de 2,9 milliards de dollars pour la fabrication de composants de sous-marins, notamment des tubes lance-torpilles et des portes.

Cet investissement et le contrat qui y est associé, d’une valeur totale pouvant atteindre 6,6 milliards de dollars, s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large menée par les États-Unis et leurs alliés pour accroître la production d’armement à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des conflits au Moyen-Orient.

“C’est ici même, à Sparrows Point, que vous construirez la prochaine génération de sous-marins américains, notamment des sous-marins autonomes, des tubes lance-torpilles et des composants essentiels pour nos sous-marins d’attaque de pointe de la classe Virginia – les plus performants et les plus silencieux jamais construits,” a déclaré Donald Trump devant un public composé principalement d’étudiants de l’Académie navale des États-Unis.

Ce projet place Donald Trump dans une rare position de convergence avec l’un de ses détracteurs habituels, le gouverneur du Maryland Wes Moore, un démocrate considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2028.

À l’approche des élections législatives de novembre, Donald Trump cherche à démontrer que ses politiques ont favorisé l’emploi et l’industrie manufacturière. Les sondages ont révélé que les républicains de Donald Trump ont perdu le soutien des électeurs, principalement en raison des préoccupations liées au coût de la vie.

Le président a déclaré que ses droits de douane et sa politique industrielle relanceraient l’activité industrielle aux États-Unis, de la sidérurgie à la construction navale. Le site d’Anduril, dans le Maryland, abritait autrefois une grande aciérie qui a connu des décennies de déclin financier avant de fermer ses portes en 2012, suite à une faillite.

Donald Trump parcourt le pays dans le cadre d’une campagne préélectorale effrénée, annonçant ou s’attribuant le mérite d’une série d’investissements du secteur privé et d’initiatives de dépenses publiques qu’il qualifie de “cadeaux”.

La nouvelle usine, baptisée “Arsenal-2”, devrait être opérationnelle d’ici la fin de la décennie.

“Les contribuables américains détiendront une participation de 40 % dans le nouveau chantier naval,” a déclaré Donald Trump, sans toutefois préciser quel serait le mécanisme de détention de cette participation .

Anduril construit actuellement une autre usine en Californie pour fabriquer des composants de sous-marins de classe Virginia, et prévoit de se lancer dans la production de modules de sous-marins plus grands et de sections de coque une fois que son chantier naval de Baltimore sera opérationnel.

Les sous-marins de classe Virginia, capables d’atteindre des vitesses supérieures à 25 nœuds, constituent la dernière génération de sous-marins d’attaque à propulsion nucléaire de la Marine, conçus pour la lutte anti-sous-marine, les frappes contre des cibles terrestres et les missions de surveillance.

Ils sont construits conjointement par General Dynamics

GD.N , Electric Boat et Huntington Ingalls Industries HII.N .

Anduril, fondée en 2017 par Palmer Luckey, est surtout connue pour ses systèmes autonomes, ses drones et ses logiciels développés pour l’armée américaine et ses alliés.

L'usine “Arsenal-1” d'Anduril, d'une valeur d'un milliard de dollars, située à , dans l'Ohio, a commencé cette année à produire des drones de combat autonomes.