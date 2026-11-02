Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Tinder aux États-Unis renoue avec la croissance en octobre, tandis que Match intensifie ses efforts en matière d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Harshita Mary Varghese

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de Tinder aux États-Unis a renoué avec une croissance annuelle en octobre, a déclaré lundi à Reuters le directeur financier d' MTCH.O , filiale de Match Group, marquant ainsi une étape clé dans les efforts de redressement de l'application de rencontres.

L'amélioration du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) est en grande partie due à de meilleurs algorithmes, aidés par l'utilisation de l'IA pour analyser des données non structurées et identifier des utilisateurs plus compatibles, a déclaré le directeur financier Steve Bailey, sans toutefois dévoiler les chiffres mensuels.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de Tinder à l’échelle mondiale avait renoué avec une croissance en glissement annuel en septembre, pour la première fois en trois ans et demi.

Les applications de rencontre se sont tournées vers l’IA alors que la désillusion croissante des jeunes utilisateurs de la génération Z face à ces « swipes » sans fin entraîne une baisse de l’engagement des utilisateurs.

Le mois dernier, son concurrent Bumble a conclu un accord de 1,3 milliard de dollars avec Ithaca Holdings en vue de se retirer de la cote, après avoir lutté pendant des années pour relancer sa croissance.

Match Group a annoncé une baisse de 1 % du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de Tinder à l’échelle mondiale au troisième trimestre, contre un recul de 10 % un an plus tôt.

La société prévoit de consacrer environ 10 millions de dollars aux outils d’IA en 2026. Match Group ralentit ses embauches pour compenser la hausse des coûts liés à l’IA, mais ne procède à aucun licenciement, a déclaré M. Bailey.

La société a estimé son chiffre d’affaires du quatrième trimestre entre 865 et 875 millions de dollars, alors que les analystes tablaient sur 871,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.