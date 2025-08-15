Le nombre d'installations pétrolières et gazières aux États-Unis reste stable cette semaine, selon Baker Hughes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont maintenu cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel en activité, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi. Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, est resté à 539 dans la semaine du 15 août. RIG-USA-BHI RIG-OL-USA-BHI

RIG-GS-USA-BHI Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage de pétrole a augmenté d'une unité pour atteindre 412 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage de gaz a diminué d'une unité pour atteindre 122.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz naturel NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les sociétés énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et sur le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production. Les entreprises indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses en capital d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les analystes prévoient que les prix du pétrole au comptant aux États-Unis baisseront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de pétrole passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

En ce qui concerne le gaz naturel, l'EIA prévoit une augmentation de 65 % des prix du gaz naturel au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs sociétés énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020.

NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz naturel atteindra 106,4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.