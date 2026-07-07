Le niveau de risque pour la navigation dans le détroit d'Ormuz a été relevé à « grave » après l'attaque de pétroliers, ravivant les tensions entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation des deux premiers paragraphes, mise à jour des cours du pétrole)

* Les attaques ravivent les inquiétudes quant à la sécurité du transit des approvisionnements en pétrole et en gaz par le détroit d’Ormuz

* Un navire qatari traversait le détroit d’Ormuz lorsqu’il a été touché; un pétrolier saoudien a également été endommagé

* Les États-Unis révoquent la licence autorisant les ventes de pétrole iranien, accordée en juin pour apaiser les tensions

* Les tarifs de transport maritime s'envolent et les cours du pétrole grimpent après que les attaques ont menacé le trafic maritime

* Les États-Unis et l'Iran n'ont toujours pas conclu d'accord définitif sur plusieurs questions

par Andrew Mills, Maha El Dahan, Jonathan Saul et Marwa Rashad

Un méthanier qatari a failli exploser et un pétrolier saoudien a été endommagé mardi près du détroit d’Ormuz, provoquant une hausse des cours du pétrole alors que les autorités maritimes ont relevé le niveau de menace pour les navires transitant par cette voie maritime à « grave ». Ces attaques ont également perturbé la fragile détente entre Washington et Téhéran en place depuis fin juin, lorsque les deux gouvernements avaient convenu de rouvrir ce détroit crucial après trois mois de conflit qui avaient étranglé l’approvisionnement énergétique mondial. Mardi, la Maison Blanche a révoqué une licence qu’elle avait accordée à l’Iran pour vendre du pétrole, dans le but d’apaiser les tensions.

Si le trafic dans le détroit a repris au cours de la semaine dernière, il reste irrégulier, oscillant entre un tiers et un cinquième de ses niveaux d’avant-guerre. La décision de Washington de retirer la licence s’est accompagnée d’un avertissement à l’Iran, selon lequel ses actions dans le détroit étaient « totalement inacceptables » et entraîneraient des conséquences. La Maison Blanche avait accordé cette licence en juin, assouplissant ainsi des sanctions en vigueur depuis des décennies dans le cadre d’un accord visant à rouvrir le détroit.

« Ce n’est pas une mesure anodine de la part de Washington », a déclaré Brett Erickson, directeur général chez Obsidian Risk Advisors. La licence révoquée « constituait l’une des concessions dont l’Iran avait besoin pour justifier la levée de son blocus sur le détroit d’Ormuz ».

Le Centre d’information maritime conjoint (JMIC), dirigé par la marine américaine, a relevé mardi le niveau de menace lié au transit dans le détroit, le faisant passer de « substantiel » à « grave » à la suite des attaques, invoquant des actions hostiles délibérées probables dans les conditions actuelles. C’est la première fois depuis le 15 juin que le niveau de menace est fixé à ce niveau de gravité.

« Les incidents récemment confirmés soulignent que le contexte de menace reste élevé et justifie une vigilance extrême », a déclaré le JMIC dans une note, ajoutant que les marins devaient s’attendre à une présence navale continue, à des encombrements le long des routes de transit et à des interpellations plus intenses de la part du Corps des gardiens de la révolution islamique.

On ignore si ces attaques entraîneront une nouvelle interruption totale du trafic maritime dans le détroit, par lequel transitait, avant les frappes conjointes américano-israéliennes contre l’Iran le 28 février, environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz.

Les États-Unis et l’Iran sont toujours engagés dans des négociations plus larges concernant les ambitions nucléaires de l’Iran et sa volonté de contrôler le détroit d’Ormuz; les États-Unis souhaitent empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire. Les deux pays ont conclu un cycle de négociations la semaine dernière sans parvenir à un accord définitif. Ces derniers développements remettent en cause l’hypothèse du marché pétrolier selon laquelle le cessez-le-feu tiendra. Les cours du pétrole ont progressé de près de 6 % après la clôture des marchés, le Brent frôlant les 76 dollars le baril.

« Les attaques menées par l’Iran contre trois navires depuis hier et la révocation de la dérogation accordée par le Trésor américain concernant les ventes de pétrole iranien indiquent que le cessez-le-feu n’est pas aussi solide et durable que le marché pétrolier avait choisi de le supposer », a déclaré Bob McNally, président de Rapidan Energy Group.

LE QATAR ET L’ARABIE SAOUDITE ACCUSENT L’IRAN Le méthanier Al Rekayyat, chargé de gaz naturel liquéfié, a été touché à bâbord, a indiqué une source, tandis qu’une autre source informée du dossier a ajouté que le navire risquait d’exploser en raison d’un incendie dans sa salle des machines. L’équipage était sain et sauf et était en cours d’évacuation .

Le ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que Téhéran portait l’entière responsabilité juridique de cette attaque et a convoqué l’ambassadeur adjoint iranien pour protester contre le fait que le méthanier ait été pris pour cible.

C’est la première fois qu’un navire-méthane du Qatar, qui joue un rôle de médiateur dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran, est touché depuis le début de la guerre en Iran, le 28 février.

Nakilat QGTS.QA , également connue sous le nom de Qatar Gas Transport Company Ltd, propriétaire du méthanier Al Rekayyat, n’a pas répondu aux demandes de commentaires, pas plus que QatarEnergy, le bureau de presse international du Qatar, ni le Commandement central américain.

Le superpétrolier Wedyan, battant pavillon saoudien, a également été endommagé au large des côtes d’Oman alors qu’il traversait le détroit. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a condamné ces attaques, affirmant qu’il tenait l’Iran pour entièrement responsable des dommages subis par le Wedyan, qui appartient à la compagnie maritime saoudienne Bahri

4030.SE et est géré par celle-ci. La compagnie n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Les navires commerciaux empruntant des itinéraires non coordonnés avec l’Iran ou altérant le système de suivi des navires s’exposent à des risques et entravent les efforts de l’Iran visant à faciliter le passage en toute sécurité dans le détroit, a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, ajoutant que le pays s’efforçait de respecter ses engagements. Environ 16 navires ont transité par le détroit d’Ormuz mardi, soit le chiffre le plus bas depuis près de trois semaines, selon les données du service de suivi des navires Kpler.

Le trafic dans le détroit s’est établi en moyenne entre 25 et 40 navires par jour au cours de la semaine dernière, un chiffre bien inférieur à la moyenne quotidienne de 125 traversées enregistrée avant le début du conflit.

« Le caractère intermittent de la réouverture du détroit d’Ormuz continue d’introduire de la volatilité sur les marchés des pétroliers au Moyen-Orient, car cela entraîne un flux irrégulier de pétroliers transitant par le détroit dans les deux sens », a indiqué le courtier maritime BRS dans un rapport publié cette semaine.

Aucune revendication n’a été formulée concernant ces attaques. Un responsable américain, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que les premières indications laissaient penser que l’Iran avait tiré sur deux navires commerciaux.

Lors d’un autre incident survenu plus tard dans la journée de mardi, un pétrolier a été heurté par un drone alors qu’il traversait le détroit; il a subi des dommages mineurs, mais a pu rejoindre son prochain port d’escale, a indiqué dans un rapport l’agence UKMTO, affiliée à la marine britannique.

Les tarifs journaliers moyens pour charger un navire dans le Golfe ont atteint près de 300 000 dollars par jour, contre moins de 200 000 dollars par jour la semaine dernière, en raison d’une augmentation du nombre de traversées.

Le président Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou « iraient jusqu’au bout », renouvelant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi après les funérailles.

Les négociations visant à conclure un accord définitif ne débuteront pas si les menaces américaines persistent, a déclaré mardi le ministre iranien des Affaires étrangères.