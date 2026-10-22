 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nikkei japonais recule, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étant sous pression en raison de la prudence affichée en matière d'investissements dans l'IA
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 04:18

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice Nikkei a reculé jeudi, les titres du secteur des semi-conducteurs ayant cédé les gains enregistrés lors de la séance précédente, les investisseurs se montrant prudents quant aux perspectives des dépenses liées à l'intelligence artificielle pour l'année prochaine.

Bien que la société ait publié des résultats globalement solides après la clôture de Wall Street mercredi, le titre du fabricant américain d’équipements pour semi-conducteurs Lam Research a reculé en séance prolongée, l'analyste d'Iwai Cosmo Securities, Kazuyoshi Saito, mettant en avant les inquiétudes concernant la demande chinoise.

“En Chine, on a assisté à une ruée pour se procurer des équipements de fabrication avant la date prévue, dans un contexte de craintes liées à un durcissement de la réglementation, et le marché ne semble pas avoir pleinement intégré le ralentissement qui s'ensuivra”, a-t-il déclaré.

L’indice Nikkei .N225 , fortement orienté vers les technologies, a perdu 0,8% à 64.128,54 à 01h37 GMT, après avoir progressé de 0,9% mercredi.

L’ .TOPX Topix, plus large, est en revanche resté stable jeudi, après avoir progressé de 0,9% la veille.

L' .ISVCS.T des services a affiché la meilleure performance parmi les 33 secteurs de la Bourse de Tokyo, avec une hausse de 2,2%.

Les actions japonaises avaient déjà eu l'occasion de réagir mardi aux solides résultats publiés après la clôture par les sociétés américaines SpaceX SPCX.O et Super Micro Computer SMCI.O , ce qui les a rendues vulnérables aux prises de bénéfices lors de la dernière séance, a déclaré Wataru Akiyama, stratège actions chez Nomura Securities.

“Le marché se projette vers 2027 et se demande si les dépenses d’investissement dans l’IA vont se poursuivre; les investisseurs font donc preuve d’une grande prudence”, a-t-il déclaré.

Les actions du secteur des semi-conducteurs ont entraîné le Nikkei à la baisse, Tokyo Electron 8035.T reculant de 4,1%, ce qui a fait perdre 212 points à l’indice en raison de sa forte pondération. Screen Holdings 7735.T a chuté de 6% et Lasertec

6920.T a reculé de 2,7%.

Le fabricant de câbles pour centres de données Fujikura

5803.T a perdu 3%. SoftBank Group 9984.T , investisseur spécialisé dans les start-ups axées sur l’IA, a chuté de 3,1%.

De nombreuses autres valeurs technologiques ont toutefois progressé. La société de cybersécurité Trend Micro 4704.T a bondi de 6,6% à la suite de l’annonce de vulnérabilités critiques dans le langage de programmation PHP, qui ont poussé plusieurs gouvernements européens à mettre leurs sites web hors ligne afin de protéger leurs systèmes.

Le prestataire de services informatiques SHIFT 3697.T a progressé de 9%, enregistrant la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei, tandis que le cabinet de conseil en informatique BayCurrent 6532.T a gagné 5,9%. Sony 6758.T a progressé de 2,6%.

Semi-conducteurs

Valeurs associées

FUJIKURA
22,890 EUR Tradegate +1,28%
FUJIKURA
27,6300 USD OTCBB +0,91%
LAM RESEARCH
230,1000 USD NASDAQ -0,02%
LASERTEC
248,7000 USD OTCBB 0,00%
Nikkei 225
62 693,16 Pts Six - Forex 1 0,00%
SCREEN HLDG
65,500 EUR Tradegate +0,03%
SCREEN HLDG
74,9600 USD OTCBB 0,00%
SOFTBANK GROUP
24,130 EUR Tradegate -0,29%
SONY GROUP
23,260 EUR Tradegate -0,85%
SPACEX
147,4900 USD NASDAQ +1,89%
SUPER MICRO
32,9400 USD NASDAQ -2,31%
TOKYO ELECTRON
53,800 EUR Tradegate +1,51%
TREND MICRO
41,670 EUR Tradegate +1,36%
TREND MICRO
45,8000 USD OTCBB 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
116,75 +3,39%
CAC 40
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
TOTALENERGIES
83,45 +4,34%
SAFRAN
271,8 -10,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank