Le Nikkei japonais recule, les valeurs du secteur des semi-conducteurs étant sous pression en raison de la prudence affichée en matière d'investissements dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'indice Nikkei a reculé jeudi, les titres du secteur des semi-conducteurs ayant cédé les gains enregistrés lors de la séance précédente, les investisseurs se montrant prudents quant aux perspectives des dépenses liées à l'intelligence artificielle pour l'année prochaine.

Bien que la société ait publié des résultats globalement solides après la clôture de Wall Street mercredi, le titre du fabricant américain d’équipements pour semi-conducteurs Lam Research a reculé en séance prolongée, l'analyste d'Iwai Cosmo Securities, Kazuyoshi Saito, mettant en avant les inquiétudes concernant la demande chinoise.

“En Chine, on a assisté à une ruée pour se procurer des équipements de fabrication avant la date prévue, dans un contexte de craintes liées à un durcissement de la réglementation, et le marché ne semble pas avoir pleinement intégré le ralentissement qui s'ensuivra”, a-t-il déclaré.

L’indice Nikkei .N225 , fortement orienté vers les technologies, a perdu 0,8% à 64.128,54 à 01h37 GMT, après avoir progressé de 0,9% mercredi.

L’ .TOPX Topix, plus large, est en revanche resté stable jeudi, après avoir progressé de 0,9% la veille.

L' .ISVCS.T des services a affiché la meilleure performance parmi les 33 secteurs de la Bourse de Tokyo, avec une hausse de 2,2%.

Les actions japonaises avaient déjà eu l'occasion de réagir mardi aux solides résultats publiés après la clôture par les sociétés américaines SpaceX SPCX.O et Super Micro Computer SMCI.O , ce qui les a rendues vulnérables aux prises de bénéfices lors de la dernière séance, a déclaré Wataru Akiyama, stratège actions chez Nomura Securities.

“Le marché se projette vers 2027 et se demande si les dépenses d’investissement dans l’IA vont se poursuivre; les investisseurs font donc preuve d’une grande prudence”, a-t-il déclaré.

Les actions du secteur des semi-conducteurs ont entraîné le Nikkei à la baisse, Tokyo Electron 8035.T reculant de 4,1%, ce qui a fait perdre 212 points à l’indice en raison de sa forte pondération. Screen Holdings 7735.T a chuté de 6% et Lasertec

6920.T a reculé de 2,7%.

Le fabricant de câbles pour centres de données Fujikura

5803.T a perdu 3%. SoftBank Group 9984.T , investisseur spécialisé dans les start-ups axées sur l’IA, a chuté de 3,1%.

De nombreuses autres valeurs technologiques ont toutefois progressé. La société de cybersécurité Trend Micro 4704.T a bondi de 6,6% à la suite de l’annonce de vulnérabilités critiques dans le langage de programmation PHP, qui ont poussé plusieurs gouvernements européens à mettre leurs sites web hors ligne afin de protéger leurs systèmes.

Le prestataire de services informatiques SHIFT 3697.T a progressé de 9%, enregistrant la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei, tandis que le cabinet de conseil en informatique BayCurrent 6532.T a gagné 5,9%. Sony 6758.T a progressé de 2,6%.