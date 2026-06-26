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Le Nikkei japonais recule alors que SoftBank s'effondre suite à des informations faisant état d'un report de l'introduction en Bourse d'OpenAI
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 04:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a reculé vendredi, s'éloignant de son plus haut niveau historique, alors que le titre SoftBank Group 9984.T perdait plus de 12% à la suite d'un article faisant état d'un report de l'introduction en Bourse d'OpenAI.

L' .N225 Nikkei a reculé de 3,7% à 69.704,88 à 02h19 GMT, après avoir progressé de 4,6% lors de la séance précédente.

L' .TOPX Topix, plus large, reculait de 1,18% à 3.968,96.

L'investisseur technologique SoftBank, dont le cours de l'action a été stimulé par le pari de son directeur général Masayoshi Son sur OpenAI, a chuté de 12,28%.

L’ OpenAI envisagerait de reporter son introduction en Bourse à l’année prochaine, a rapporté jeudi le New York Times, citant trois personnes impliquées dans les délibérations de l’entreprise.

“Cette nouvelle a été négative pour le groupe SoftBank ainsi que pour l’ensemble des investisseurs, car l’IA est au cœur du marché et celui-ci s’est demandé s’il y avait des éléments négatifs dans les perspectives du secteur”, a déclaré Shuutarou Yasuda, analyste de marché chez Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

D'autres poids lourds du secteur de l'IA ont chuté: Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T ont respectivement perdu 9,89% et 3,42%.

Le fabricant de mémoires Kioxia 285A.T a chuté de 9%.

“Les actions liées à l’IA et aux puces électroniques ont connu une forte volatilité ces derniers jours, mais à long terme, leurs cours resteront fermes, soutenus par des résultats solides”, a déclaré Chizuru Morishita, chercheuse à l’Institut de recherche NLI.

“Le boom de l’IA a entraîné une révolution industrielle, et non pas simplement une tendance passagère”, a-t-elle ajouté.

À contre-courant de cette tendance, le fabricant de puces Renesas Electronics 6723.T a progressé de 6% et Toyota Motor

7203.T a gagné 0,9%.

Sur les plus de 1.500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 55% ont progressé, 41% ont reculé et 2% sont restés stables.

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TOKYO ELECTRON
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