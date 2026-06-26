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Microsoft va relever les prix de ses consoles Xbox, à cause de la flambée de la mémoire
information fournie par Boursorama avec AFP 26/06/2026 à 08:10

( AFP / INA FASSBENDER )

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Microsoft va augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses consoles de jeu vidéo Xbox dans le monde à partir du 1er août, a annoncé jeudi le groupe américain, invoquant à son tour l'envolée du coût des composants provoquée par l'intelligence artificielle (IA).

Aux États-Unis, la moins chère des Xbox, la Series S, passera cet été de 400 à 500 dollars et la Series X de 650 à 800 dollars. Le groupe n'a pas encore communiqué de tarifs en euros pour l'Europe, où la Series X est vendue environ 600 euros.

Le modèle équipé d'un stockage de 2 téraoctets est, lui, abandonné.

Il s'agit de la troisième hausse en quinze mois pour Xbox, après une mondiale en mai 2025 et une seconde, limitée aux États-Unis, en octobre.

Toute l'électronique grand public est touchée par ces hausses de prix: ces derniers mois, Sony et Nintendo ont aussi relevé les prix de leurs consoles de jeu et, jeudi, Apple a annoncé des hausses substantielles pour ses Mac et iPad.

La construction accélérée de centres de données pour l'intelligence artificielle (IA) a fait flamber le coût des puces de mémoire vive (DRAM) et de stockage (NAND), présentes dans la quasi-totalité des appareils électroniques.

Ce marché, dominé par des géants comme les sud-coréens Samsung et SK Hynix ou l'Américain Micron, souffre depuis plusieurs mois d'une importante pénurie, qui a gonflé les prix.

Le coût du stockage et de la mémoire a plus que doublé et devrait encore doubler d'ici l'automne 2027, a souligné jeudi Microsoft.

Le groupe de Redmond (Washington) rappelle aussi que les consoles, contrairement aux téléphones ou aux ordinateurs, "ne sont généralement pas vendues avec un bénéfice, mais à un prix inférieur à leur coût de fabrication".

Son concurrent japonais Sony avait relevé début avril le prix de sa PlayStation 5 de 100 euros en Europe, la version standard atteignant 650 euros. Nintendo a annoncé une hausse de plus de 6% au 1er septembre pour sa Switch 2. Lundi, l'américain Valve a lancé sa nouvelle Steam Machine à plus de 1.000 dollars dans la version de base, plus cher que prévu.

Troisième constructeur de consoles derrière Sony et Nintendo, Microsoft avait, à l'inverse, réduit en avril le prix de son abonnement Xbox Game Pass, jugé trop coûteux pour les joueurs.

Sa division jeu, qui représentait environ 8% de ses revenus en 2025, a connu une profonde restructuration en février, dans un contexte de recettes en déclin, notamment sur les ventes de Xbox, et de performances décevantes de nouveaux jeux.

IA: Intelligence artificielle

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