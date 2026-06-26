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2026 en Bourse : Année de l'hyper tech
information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 26/06/2026 à 08:14

François d'Hautefeuille
François d'Hautefeuille

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Evariste Quant Research

Cofondateur & président

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IA mondiale (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

IA mondiale (Crédits: Adobe Stock / image générée pa)

L'année 2026 marque un tournant structurel pour les marchés financiers mondiaux, qualifiée par les analystes de «Grand Printemps-Automne de l'IA et de la Tech». Ce phénomène est illustré par l'introduction en bourse historique de SpaceX le 12 juin 2026, ouvrant la voie à une vague d'introductions de licornes et décacornes de l'intelligence artificielle fondamentale comme OpenAI (ChatGPT) et Anthropic (Claude).

Cette mutation redéfinit non seulement l'ingénierie financière des indices, mais bouleverse aussi la hiérarchie des fortunes mondiales et les dynamiques internes des écosystèmes industriels, à commencer par celui d'Elon Musk.

I. Le face-à-face spatial : SpaceX vs Arianespace

1. Le gouffre des valorisations

L'introduction en bourse de SpaceX s'est faite sur des bases stratosphériques, avec une valorisation dépassant 1,75 à 2,3 trilliards de dollars. En comparaison, les acteurs européens comme Arianespace et sa maison-mère ArianeGroup affichent une valeur théorique limitée à quelques milliards d'euros, malgré un chiffre d'affaires estimé entre 2,1 et 2,6 milliards d'euros.

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2. Deux modèles opposés

  • Arianespace : un modèle logistique, basé sur la vente de lancements pour des clients tiers, avec des marges faibles et peu de revenus récurrents.
  • SpaceX : un modèle intégré, où la fusée est un outil au service de Starlink, reposant sur des abonnements récurrents auprès de particuliers, d'entreprises et d'institutions.

3. Technologie et gouvernance

  • Réutilisation : SpaceX réutilise ses lanceurs, réduisant drastiquement les coûts. Ariane 6 reste consommable.
  • Organisation : SpaceX opère de manière intégrée et agile. Arianespace dépend d'un modèle industriel réparti entre États européens.
  • Soutien public : SpaceX bénéficie de contrats massifs américains, contrairement à des budgets européens plus fragmentés.

II. Le "premium" intelligence artificielle

Début 2026, SpaceX a absorbé xAI, intégrant aussi le réseau X. Cette fusion transforme profondément la valorisation du groupe.

  • Le pôle spatial et Starlink pesait environ 1.000 milliards de dollars, contre 250 milliards pour l'IA et la donnée.
  • Avec l'IPO, le «premium IA» représente environ 25% de la valeur totale.
  • Le projet inclut à terme des data centers orbitaux, alimentés par énergie solaire et refroidis dans le vide spatial.

xAI affiche encore des pertes importantes, liées notamment à l'investissement massif dans les infrastructures, compensées par la rentabilité de Starlink.

III. L'enjeu du flottant sur le Nasdaq

L'IPO de SpaceX pose un défi inédit : une valorisation de 1,77 trilliard de dollars, mais un flottant réel très limité, autour de 75 milliards.

1. La règle du multiplicateur

Le Nasdaq a introduit un mécanisme correctif pour les sociétés à faible flottant :

  • Application d'un multiplicateur de 300%
  • Base de pondération portée à environ 225 milliards
  • Poids initial d'environ 1% dans le Nasdaq 100

2. Une intégration progressive

SpaceX a bénéficié d'une intégration rapide («Fast Entry»), avec un mécanisme d'ajustement progressif du poids à mesure que le flottant augmentera, notamment après la fin de la période de lock-up en décembre 2026.

IV. Impact sur les marchés actions

L'intégration de SpaceX a contraint les fonds indiciels à dégager environ 8 milliards de dollars pour financer son entrée dans l'indice.

Conséquence :

  • Réduction des pondérations de Nvidia, Microsoft, Apple et Alphabet
  • Pression technique à la baisse à court terme
  • Rééquilibrage de la concentration des grandes capitalisations

V. Calendrier des IPO technologiques

Le succès de SpaceX ouvre la voie à une vague d'introductions en bourse dans l'IA.

  • Juillet – août 2026 : publications des documents financiers d'OpenAI et Anthropic
  • Septembre : roadshows auprès des investisseurs
  • Octobre : IPO d'Anthropic, valorisation visée proche de 1.000 milliards
  • Novembre – décembre : IPO d'OpenAI, entre 850 et 1.000 milliards
  • 12 décembre : fin du lock-up de SpaceX, nouvelle phase de rééquilibrage

VI. Impact sur l'empire Elon Musk

Avec l'IPO de SpaceX, la participation de Musk dépasse les 600 milliards de dollars. Sa fortune totale est estimée entre 840 et 860 milliards, faisant de lui de très loin la première fortune mondiale.

Le contrôle est assuré via des actions à droits de vote renforcés, lui garantissant plus de 85,1% des droits de vote.

Conclusion

L'introduction en bourse de SpaceX confirme la prime accordée aux modèles fondés sur les revenus récurrents et les infrastructures technologiques. Elle illustre la transition des marchés vers une économie dominée par l'IA et les plateformes, avec des niveaux de valorisation sans précédent.

L'ajustement des règles du Nasdaq permet d'absorber cette nouvelle vague, au prix d'un rééquilibrage progressif des anciennes mégacapitalisations.

Article rédigé avec l'aide de Gemini, IA de Google.

Le présent article est rédigé par Le Cercle des Analystes indépendants pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

1 commentaire

  • 08:39

    Il serait judicieux de faire un comparatif avec la montée en puissance de Rocket Lab.

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