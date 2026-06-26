 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sony arrête la vente de son chien robot "aibo" au Japon
information fournie par AFP 26/06/2026 à 05:55

Une personne interagit avec un robot Aibo, à Tokyo le 22 mars 2022 ( AFP / Philip FONG )

Une personne interagit avec un robot Aibo, à Tokyo le 22 mars 2022 ( AFP / Philip FONG )

Sony a annoncé jeudi arrêter la commercialisation de son chien robot "aibo" au Japon, huit ans après le lancement de son dernier modèle, qui avait connu un franc succès.

Ce petit chien s'est démarqué par sa capacité à développer une personnalité, réaliser des tours ou encore imiter son propriétaire.

Le modèle ERS-1000 d'aibo, long de 30 centimètres, aux yeux expressifs, oreilles pendantes, et équipé d'une caméra à la place de la truffe, a séduit dès son lancement en 2018, avec 20.000 exemplaires vendus dans les six premiers mois.

Un retour réussi pour le robot, dont le premier modèle était sorti en 1999. De nombreuses versions ont vu le jour au fil des années, totalisant 150.000 chiens vendus.

Mais Sony débranche désormais aibo, indiquant dans un communiqué que les ventes au Japon du modèle ERS-1000 cesseraient une fois les stocks épuisés.

En revanche, les services comme l'assistance technique ou l'accès aux pièces de rechange seront maintenus.

Sollicitée, l'entreprise n'a pas répondu pour l'heure aux questions de l'AFP concernant une éventuelle nouvelle génération d'aibo ou sa commercialisation aux Etats-Unis, où le robot est vendu plus de 3.000 dollars.

Les fans japonais ont réagi avec émotion à la nouvelle.

"Je suis sous le choc depuis que j'ai vu l'annonce", écrit sur X un utilisateur nommé Yachi. "En attendant davantage d'informations, je dois faire attention à ne pas perturber mon quotidien en y réfléchissant trop."

Un autre internaute appelé Daiyamondo préfère faire une suggestion à Sony: "la prochaine fois que vous en développez un, vous pourriez le faire moitié plus petit et en forme de chat ?".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un hygromètre utilisé pour surveiller le taux d'humidité dans le logement de Durga Devi, à New Delhi, le 22 juin 2026 ( AFP / SAJJAD HUSSAIN )
    L'insupportable canicule de New Delhi, surtout à l'intérieur des maisons
    information fournie par AFP 26.06.2026 05:59 

    Durga Devi se pince encore parfois pour y croire, mais c'est devenu la norme. Quand l'été, à la nuit tombée, cette habitante de New Delhi rentre dans sa minuscule maison pour se coucher, il n'est pas rare que la température y dépasse 40 degrés. Dans le district ... Lire la suite

  • Cette photo, prise le 25 juin 2026 et diffusée le 26 juin 2026 par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA montre le lancement d'une fusée tandis que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (hors champ) inspecte des armes à l'Institut national de recherche scientifique pour la défense de la Corée du Nord ( KCNA VIA KNS / KCNA )
    Kim Jong Un supervise de nouveaux essais militaires
    information fournie par AFP 26.06.2026 05:54 

    Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a supervisé des essais de systèmes d'artillerie et de missiles, selon l'agence de presse officielle KCNA, dans ce qu'un observateur a qualifié vendredi de "démonstration de force" à l'encontre de Séoul. Kim Jong Un a supervisé ... Lire la suite

  • Le roi d'Espagne Felipe VI et la présidente du Mexique Claudia Sheinbaum, le 25 juin 2026 à Mexico ( AFP / Rodrigo Oropeza )
    La présidente du Mexique et le roi d'Espagne scellent la réconciliation
    information fournie par AFP 26.06.2026 05:54 

    Poignées de main et bavardages sur le football: la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, et le roi Felipe VI d'Espagne ont informellement scellé jeudi la réconciliation entre leurs pays dont les relations étaient devenues orageuses quand Mexico avait exigé ... Lire la suite

  • Recherche de survivants ensevelis dans les décombres d'un immeuble détruit par le séisme au Venezuela, le 25 juin 2026 à Caraballeda, à 40 km au nord-est de Caracas ( AFP / Federico PARRA )
    Séisme au Venezuela: au moins 235 morts, recherche effrénée des disparus
    information fournie par AFP 26.06.2026 04:03 

    Les recherches effrénées continuent jeudi soir au Venezuela dans les décombres d'immeubles effondrés pour tenter de secourir des personnes prises au piège, au lendemain d'un double séisme extrêmement puissant qui a fait au moins 235 morts, selon le dernier bilan ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank