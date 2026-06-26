Apple augmente les prix de ses Mac et iPad, blâmant l'IA qui a renchéri le coût des composants

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Apple a relevé jeudi les prix de ses ordinateurs Mac, de ses tablettes iPad et de plusieurs accessoires dans le monde entier, invoquant l'envolée du coût des puces mémoire provoquée par l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Réflétées jeudi dans sa boutique en ligne, les hausses aux États-Unis vont de 30 à 300 dollars selon les modèles. Le MacBook Pro 14 pouces, le modèle d'entrée de gamme, passe de 1.700 à 2.000 dollars, l'iPad Air de 600 à 750 dollars, le boîtier Apple TV de 130 à 200 dollars.

C'est la première traduction concrète des avertissements répétés du directeur général Tim Cook. L'iPhone, première source de revenus du groupe, n'est pour l'heure pas touché.

A la Bourse de New York, l'action de la firme à la pomme chutait nettement, de 6,15% à 275,05 dollars vers 16H30 GMT. C'est plus de 250 milliards de dollars partis en fumée par rapport à la veille.

"L'expansion rapide des centres de données d'IA a provoqué une hausse extraordinaire de la demande de mémoire et de stockage", a fait valoir un porte-parole d'Apple dans une déclaration transmise à plusieurs médias. Le groupe affirme n'avoir "jamais vu le prix d'un composant augmenter autant, aussi vite".

Apple n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

Le groupe, qui a dégagé une marge nette de près de 27% lors de son dernier exercice (pour 416 milliards de chiffre d'affaires), assure avoir "préservé" ses clients jusqu'à présent, mais se dit contraint désormais de relever ses prix.

L'annonce concrétise plusieurs signaux. Fin avril, lors des résultats trimestriels, les dirigeants avaient dit s'attendre à une aggravation de la pénurie.

Mercredi dernier, Tim Cook avait préparé le terrain dans une interview au Wall Street Journal, jugeant les hausses "inévitables" et comparant la situation à une "crue centennale".

Les puces de mémoire vive (DRAM) et de stockage (NAND), présentes dans la quasi-totalité des appareils électroniques, enchaînent des hausses trimestrielles de 50 à 100% depuis fin 2025, selon les cabinets TrendForce et Counterpoint Research. Ils n'anticipent pas de détente avant 2027 pour ce phénomène, désormais surnommé "RAMageddon" par le secteur.

La gestion de la crise reviendra à John Ternus, qui succédera à M. Cook à la direction générale le 1er septembre, à quelques jours du lancement de la nouvelle génération d'iPhone.