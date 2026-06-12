Le Nikkei japonais bondit grâce au regain d'espoir pour la paix au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires et met à jour les cours boursiers) par Junko Fujita

L'indice Nikkei a bondi de plus de 4% vendredi, les investisseurs s'étant rués sur les actions, portés par un regain d'espoir quant à la paix au Moyen-Orient après que le président américain Donald Trump a annoncé avoir annulé les frappes prévues contre l'Iran. Le Nikkei .N225 gagnait 3,8% à 66 658,59 points à 02h17 GMT, après avoir progressé de plus de 4,4% plus tôt dans la séance. L'indice a cédé une partie de ses gains après la fixation des cours spéciaux utilisés pour déterminer la valeur des options et des contrats à terme sur indices.

L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 2,06% à 3 909,14 points. Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis et l'Iran pourraient signer dès ce week-end un accord de paix qui rouvrirait le détroit d'Ormuz à la navigation, mais l'Iran a rétorqué qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant un accord.

Au Japon, les valeurs technologiques ont tiré la hausse du Nikkei, les titres liés aux puces électroniques Advantest

6857.T et Tokyo Electron 8035.T bondissant respectivement de 8,8% et 10,17%. Les actions bancaires ont progressé en prévision de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon prévue la semaine prochaine, au cours de laquelle la BOJ devrait relever son taux directeur à 1%, son plus haut niveau depuis 31 ans.

Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T et Mizuho Financial Group 8411.T ont respectivement progressé de 1,1% et 3,27%.

Les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ont fait grimper l'indice bancaire .IBNKS.T d'environ 30% depuis le début de l'année.

Pourtant, l'indice se maintient au même niveau qu'à la mi-février, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, et sous-performe le secteur des métaux non ferreux .INFRO.T , qui affiche une hausse de 70% et compte parmi ses membres des fabricants de câbles à fibres optiques utilisés par les centres de données d'IA, tels que Fujikura 5803.T et Furukawa Electric

5801.T .

“Cela témoigne de l'instabilité du marché boursier. Les investisseurs n'ont pas encore commencé à diversifier leurs placements vers un large éventail de titres,” a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

L'agence de recrutement Recruit Holdings 6098.T et le fabricant d'appareils photo et d'équipements audio Sony Group

6758.T ont chacun chuté de plus de 3%.

Tous les sous-indices sectoriels de la Bourse de Tokyo, sauf six, ont progressé. Le secteur minier .IMING.T et le secteur du transport maritime .ISHIP.T ont reculé respectivement de 0,8% et 0,2%.