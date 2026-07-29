Le Nikkei japonais atteint son plus bas niveau depuis deux mois après la chute du secteur des semi-conducteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Satoshi Sugiyama

L'indice Nikkei a clôturé mercredi à son plus bas niveau depuis deux mois, les investisseurs ayant vendu massivement les titres liés au secteur des semi-conducteurs à l'approche de la publication des résultats des grands groupes technologiques américains, tandis que la reprise des combats au Moyen-Orient a freiné l'appétit pour le risque.

Les fabricants asiatiques de puces électroniques ont connu une forte volatilité ces derniers temps, alors que des doutes émergent quant au retour sur investissement des dépenses massives des entreprises d’IA, dans un contexte de concurrence chinoise de plus en plus intense.

L'indice Nikkei .N225 , à forte composante technologique, a clôturé en baisse de 1,49% à 61 434,19 points, après avoir chuté de 3,07 % plus tôt dans la séance, prolongeant ainsi la chute de plus de 4 % enregistrée lors de la séance précédente. L'indice a perdu environ 15 % par rapport à son plus haut historique atteint le mois dernier.

“Aucun événement nouveau n’est venu peser sur le moral des investisseurs; le marché ne fait que prolonger sa tendance récente”, a déclaré Shingo Ide, stratège en chef des actions à l’Institut de recherche NLI.

L’indice Topix .TOPX , plus large, a progressé de 0,26 % à 3 974,03. Le titre Screen Holdings 7735.T , fabricant d’équipements pour semi-conducteurs, a plongé de 17,25 %, sa plus forte baisse en pourcentage depuis janvier 2020. Le titre Kioxia 285A.T , fabricant de puces mémoire, a chuté de 13,85 %, prolongeant ainsi sa série de baisses à une cinquième séance consécutive et portant ses pertes sur cette période à environ 40%. La baisse du Nikkei fait suite à celle de l’indice sud-coréen KOSPI .KS11 , fortement orienté vers les technologies, qui a clôturé en baisse de 6% dans un contexte de forte volatilité, et à celle de l’indice américain des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX , qui a chuté de près de 4,5% dans la nuit de mardi à mercredi.

“Les actions japonaises n’ont peut-être pas encore achevé leur correction, mais elles ont atteint des niveaux où cet ajustement pourrait bien avoir suivi son cours. Pour des marchés tels que le KOSPI, la correction pourrait encore se poursuivre”, a déclaré M. Ide.

Les géants américains de la technologie Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O doivent publier leurs résultats cette semaine. Les cours du pétrole ont augmenté d’environ 3 dollars le baril après que les États-Unis et l’Arabie saoudite ont attaqué des forces liées à l’Iran en Irak. O/R

Du côté des autres valeurs, Keyence 6861.T a bondi de 15,42%, figurant parmi les plus fortes hausses en pourcentage du Nikkei, après que le fournisseur de capteurs et de systèmes d’automatisation industrielle a annoncé des résultats solides.

Le titre du développeur de jeux vidéo Konami 9766.T a progressé de 12,74% et celui du fabricant d’engins de chantier Komatsu 6301.T a bondi de 7,63%.

Le Nikkei comptait 143 titres en hausse contre 80 en baisse et deux inchangés.