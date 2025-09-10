 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 805,22
+0,72%
Le Nikkei finit en hausse de 0,87%, record en clôture
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 08:40

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,87% mercredi à 43.837,67 points.

Le Topix .TOPX , plus large, a pris 0,6% à 3.140,97 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

Valeurs associées

Nikkei 225
43 837,67 Pts Six - Forex 1 +0,87%
