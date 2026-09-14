Le Nigérian Dangote indique que la cotation secondaire de sa raffinerie de pétrole pourrait avoir lieu aux États-Unis

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Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a déclaré lundi qu'une cotation secondaire de sa raffinerie de pétrole aux États-Unis pourrait avoir lieu d'ici trois à quatre ans environ.

Aliko Dangote a lancé lundi l'introduction en bourse de la raffinerie sur la principale place boursière du Nigeria, dans le cadre de la plus importante opération de vente d'actions jamais réalisée en Afrique à ce jour.