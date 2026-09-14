Le Nigérian Dangote indique que la cotation secondaire de sa raffinerie de pétrole pourrait avoir lieu aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le milliardaire nigérian Aliko Dangote a déclaré lundi qu'une cotation secondaire de sa raffinerie de pétrole aux États-Unis pourrait avoir lieu d'ici trois à quatre ans environ.
Aliko Dangote a lancé lundi l'introduction en bourse de la raffinerie sur la principale place boursière du Nigeria, dans le cadre de la plus importante opération de vente d'actions jamais réalisée en Afrique à ce jour.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer