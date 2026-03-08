Le nickel indonésien pourrait bientôt manquer de soufre à cause du Moyen-Orient

Les fabricants de nickel en Indonésie, qui dépendent du Moyen-Orient pour 75% du soufre qu'ils utilisent, pourraient être contraints de réduire leur production, au vu des perturbations croissantes du transport maritime dans le Golfe du fait du conflit entre l'Iran et la coalition américano-israélienne.

Le soufre est utilisé pour fabriquer de l'acide sulfurique, indispensable à l'extraction des métaux contenus dans le minerai lors du raffinage du nickel et du traitement du cuivre. Certains producteurs de cuivre en Afrique pourraient être confrontés à des problèmes similaires.

Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), le Moyen-Orient a représenté environ 24% de la production mondiale de soufre l'année dernière, avec 83,87 millions de tonnes métriques.

Le conflit au Moyen-Orient, qui est entré dimanche dans son neuvième jour, a entraîné la fermeture de fait du détroit d'Ormuz, un passage maritime essentiel, privant ainsi le monde d'un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

L'Indonésie, qui représente plus de 50% de la production mondiale de nickel, importe environ les trois quarts de son soufre du Moyen-Orient, selon Peter Harrisson, analyste chez CRU. Le nickel produit dans ce pays est principalement utilisé pour fabriquer de l'acier inoxydable.

Selon Marco Martins, analyste chez Project Blue, les coûts liés au soufre représentaient déjà environ la moitié des coûts d'exploitation d'une usine HPAL (High Pressure Acid Leach) avant le début du conflit, en raison d'une forte hausse des prix.

Sans alternative, les usines pourraient être contraintes de réduire leur production dès le mois prochain, a-t-il ajouté.

La ruée vers les approvisionnements opposerait les raffineurs de nickel en Indonésie aux mineurs de cuivre en Afrique, et les deux aux fabricants d'engrais du monde entier, qui cherchent également à remplacer le soufre du Moyen-Orient.

Les prix du soufre avaient déjà augmenté pour atteindre environ 500 dollars la tonne avant le début du conflit et ont encore augmenté de 10% à 15% depuis, a précisé Peter Harrisson.

En Afrique australe, les stocks actuels de soufre, qui s'élèvent à environ 900.000 tonnes, ne dureront que quelques semaines, selon une source logistique basée en Zambie.

