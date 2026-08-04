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Le New Jersey intente un procès contre Amazon, lui reprochant de proposer des salaires et des conditions de travail médiocres à ses livreurs
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 17:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les allégations au paragraphe 3, mentionne la tentative de recueillir des commentaires au paragraphe 4, et fournit le contexte aux paragraphes 5 et 6) par Jody Godoy

Le New Jersey a intenté mardi une action en justice contre Amazon.com, accusant le géant du commerce en ligne d’abuser de sa position dominante sur le marché au détriment des livreurs indépendants. L'État a accusé Amazon d'utiliser sa position dominante pour imposer des salaires bas et des conditions de travail précaires aux livreurs qui travaillent pour l'entreprise via son programme « Delivery Service Partner ». La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral de Newark, dans le New Jersey.

Ce programme est géré par la branche logistique d’Amazon et permet à des particuliers de créer des entreprises pour livrer des colis au niveau local. Selon l’entreprise, ces petites entreprises livrent 20 millions de colis par jour pour Amazon à l’échelle mondiale.

L’État affirme qu’Amazon sanctionne les livreurs qui tentent de se syndiquer et cherche à empêcher les entreprises indépendantes participant au programme de se débaucher mutuellement leurs livreurs, en violation du droit de la concurrence.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Amazon fait actuellement l’objet d’autres poursuites antitrust intentées par la Commission fédérale du commerce des États-Unis et l’État de Californie, qui accusent l’entreprise de monopoliser illégalement les marchés de la vente au détail en ligne. L’entreprise a nié ces allégations.

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