Le négociant en matières premières Gunvor change de nom pour devenir Centalion et transfère son siège social à Singapour

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(Ajout de précisions dans les paragraphes 3 à 6)

* Les principales activités de trading restent basées à Genève, Houston et Singapour, précise la société

* Le déploiement de la nouvelle identité dans les filiales et les bureaux de transactions s'effectuera au cours des prochains mois

* Cette initiative fait suite au rachat de l'entreprise par ses cadres en décembre 2025, après le départ de Torbjorn Tornqvist

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par Pablo Sinha et Robert Harvey

Le négociant mondial en matières premières Gunvor a annoncé vendredi avoir changé de nom pour devenir Centalion et prévoyait de transférer son siège social de Chypre à Singapour, dernière étape en date des efforts de l’entreprise pour se renouveler après un rachat par ses cadres en décembre 2025.

La société a indiqué que le cadre juridique, l’infrastructure commerciale et l’environnement commercial international de Singapour favorisaient cette décision, tandis que ses principales activités commerciales continueraient d’être gérées depuis des pôles tels que Genève, Houston et Singapour.

Gunvor a été cofondée en 2000 par le milliardaire suédois Torbjorn Tornqvist et son partenaire d’affaires russe Gennadiy Timchenko. La société a été baptisée Gunvor en hommage à la mère de Tornqvist; ce nom signifie « vigilant en temps de guerre » en vieux norrois. Timchenko a quitté l’entreprise en 2014.

Tornqvist a quitté Gunvor dans le cadre d’un rachat par les cadres, alors que la société cherchait à opérer un «redémarrage définitif » à la suite de sa tentative de rachat des actifs internationaux du géant russe Lukoil, qui a pris fin après que le Trésor américain eut qualifié Gunvor de « marionnette du Kremlin ». Gunvor avait alors déclaré que les allégations du Trésor étaient fondamentalement erronées et mensongères.

Sous la direction de son nouveau directeur général, Gary Pedersen, l’entreprise s’est depuis réorientée vers le développement de son portefeuille d’activités aux États-Unis. Parmi ses récentes transactions figurent la fourniture au Bangladesh de 117 cargaisons de GNL entre 2026 et 2038 dans le cadre d’un accord intergouvernemental avec les États-Unis , ainsi que des investissements dans des actifs de production de gaz dans le bassin de schiste américain .

« Ensemble, nous avons bâti une entreprise rigoureuse et entrepreneuriale qui renforce notre position parmi les principaux négociants mondiaux en énergie physique et en métaux. Singapour et notre nouvelle identité constituent le prochain chapitre de cette histoire », a déclaré M. Pedersen.

Ce changement d’image reflète l’expansion de l’entreprise au-delà du négoce pétrolier vers le gaz naturel, le GNL, l’électricité, les biocarburants, les crédits carbone, les métaux et les minéraux, ainsi que vers des investissements dans les infrastructures liées à l’énergie, a précisé la société.

Le déploiement de cette nouvelle identité au sein des filiales, des bureaux de négoce et des autres sites de la société à travers le monde se fera au cours des prochains mois, a-t-elle ajouté.