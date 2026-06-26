Le Nasdaq s'apprête à enregistrer de fortes baisses alors que le secteur des semi-conducteurs recule à nouveau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les contrats à terme sont en baisse: Dow Jones -0,24%, S&P 500 -0,52%, Nasdaq -1,3%

* OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l'année prochaine, selon un article

* Synaptics en hausse: Onsemi va racheter la société dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 7 milliards de dollars

(Mise à jour des cours avant l'ouverture) par Shashwat Chauhan et Joel Jose

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé de plus de 1% vendredi, les fabricants de puces ayant subi une nouvelle vague de ventes après une performance exceptionnelle ce trimestre, les investisseurs s'interrogeant sur les valorisations élevées et les répercussions des dépenses massives des entreprises en matière d'IA.

Micron Technology MU.O a perdu 6,4% en pré-ouverture après avoir bondi de plus de 15% lors de la séance précédente. Intel

INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chacun reculé de plus de 3,5%, tandis que Nvidia NVDA.O a cédé 1,7%.

Le S&P 500 et le Nasdaq s’orientaient vers de fortes baisses hebdomadaires, les fabricants de puces, jusqu’alors en pleine forme, traversant une période difficile malgré les solides résultats de Micron Technology MU.O , la coqueluche du marché, tandis que la décision d’Apple AAPL.O d’augmenter les prix de l’iPad et du MacBook en raison de la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage a ravivé les craintes d’inflation.

Jeudi, l’action Apple a chuté de 6,1%, sa plus forte baisse journalière depuis plus d’un an, à la suite de ces hausses de prix. Le titre a légèrement progressé de 0,9% avant l’ouverture.

“La vente massive des valeurs technologiques reflète la perspective d’une hausse des taux d’intérêt à venir”, a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

“Le marché n’a pas apprécié qu’Apple augmente ses prix, car cela pourrait se traduire par une hausse des prix à la consommation à terme.”

L’inflation américaine a dépassé les 4% en mai pour la première fois en trois ans, selon les données publiées jeudi, poussée à la hausse par la flambée des prix de l’énergie liée au conflit au Moyen-Orient, ce qui maintient la possibilité d’une hausse des taux de la Fed.

Alors que les cours du pétrole ont fortement reculé à mesure que les tensions au Moyen-Orient s’apaisaient, la décision surprise d’Apple d’augmenter ses prix a suscité de nouvelles inquiétudes.

“Nous avons observé une dynamique similaire pendant la pandémie, lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement avaient limité l’accès aux semi-conducteurs. Aujourd’hui, nous assistons à un choc d’offre comparable, cette fois-ci lié à la mémoire, ce qui génère une nouvelle pression inflationniste”, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Les actions des grandes capitalisations et de croissance ont affiché des résultats mitigés: Tesla TSLA.O et Alphabet

GOOGL.O ont légèrement reculé, tandis qu’Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont progressé.

Une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine a également pesé sur l’appétit pour le risque dans le secteur technologique.

Les actions de SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk qui a fait son entrée en bourse au début du mois, ont reculé de 2,6%.

Les investisseurs s’attendent à un volume de transactions important vendredi afin de refléter les changements apportés aux indices Russell, notamment la reclassification de méga-capitalisations telles que Microsoft et l’intégration “accélérée” de SpaceX dans le Russell 1000.

La récente volatilité des marchés a poussé les investisseurs vers des secteurs négligés, susceptibles de bénéficier de l’apaisement des craintes inflationnistes et de perspectives de croissance plus solides.

L'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également contribué à propulser l'indice Dow Jones des valeurs vedettes

.DJI vers des niveaux records.

À 8 h 50 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 124 points, soit 0,24%, et ceux sur le S&P 500 EScv1 de 38,5 points, soit 0,52%. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 388 points, soit 1,3%.

Par ailleurs, les craintes liées aux taux d’intérêt ont persisté, les opérateurs anticipant une hausse de 25 points de base et estimant à près de 27% la probabilité d’une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Le président de la Fed de New York, John Williams , a déclaré jeudi que, même si les pressions inflationnistes devraient s’atténuer cette année, elles restaient trop élevées.

Les chiffres définitifs de l’indice de confiance des consommateurs pour le mois de juin seront publiés dans le courant de la journée, tandis que le rapport mensuel sur l’emploi est attendu la semaine prochaine.

Synaptics SYNA.O a progressé de 5,8% après l’annonce par ON Semiconductor ON.O de son accord pour acquérir la société dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars. Onsemi a chuté de 13,5%.