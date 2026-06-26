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DZ Bank anticipe des turbulences pour Puma, mais se montre confiant pour 2027
information fournie par Zonebourse 26/06/2026 à 16:55

Puma pourrait traverser une zone de turbulences à court terme en raison d'une refonte stratégique de son réseau de distribution, mais cette période de disette commerciale devrait aussi jeter les bases d'une croissance plus saine à l'horizon 2027, estiment les analystes de DZ Bank.

Dans une note diffusée vendredi après-midi, l'établissement germanique dit anticiper un recul du chiffre d'affaires d'environ 10% au deuxième trimestre, sur fond de réorganisation des canaux de distribution, un élément qui devrait temporairement peser sur l'activité des régions clés que sont l'Amérique du Nord et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

DZ explique que Puma a choisi de réduire délibérément sa dépendance envers les grossistes à bas prix, avec l'objectif de renforcer ses propres canaux de vente directs afin d'augmenter la part des produits vendus au prix fort une stratégie visant à monter en gamme et à revaloriser l'image de la marque.

Une dimension spéculative à prendre en compte

Concernant les spéculations entourant la participation d'Anta Sports, la banque reconnaît l'existence d'un intérêt spéculatif potentiel sur long terme, précisant qu'une fois que le redressement de la marque sera plus visible, le groupe chinois pourrait envisager de déposer une offre publique d'achat sur le reste des actions qu'il ne détient pas encore.

Sa recommandation reste à "conserver" avec une valeur intrinsèque fixée à 26 euros.

A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de plus de 0,5% vendredi dans le sillage de ces propos, surperformant un marché allemand en repli de 1,4%.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 26/06/2026 à 16:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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