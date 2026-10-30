Le Nasdaq risque de perdre 2 000 milliards de dollars en octobre alors que les craintes liées aux dépenses en IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la désignation de John Bilton au paragraphe 8)

par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Plus de 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière devraient être effacés ce mois-ci de l’indice Nasdaq 100, fortement orienté vers les technologies, alors que les résultats des géants de la tech ont incité les investisseurs à se demander si les milliards investis dans l’intelligence artificielle pouvaient générer des rendements suffisamment rapides.

Cette perte représenterait un peu plus que la valeur boursière totale de SpaceX. L’indice .NDX a chuté de plus de 5,8 % depuis le début du mois d’octobre, alors que le secteur de l’IA traverse une période de turbulences, les géants du cloud Meta Platforms META.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon.com

AMZN.O ayant encore revu à la hausse leurs prévisions de dépenses dans leur course à l’expansion des infrastructures d’IA.

La perspective de dépenses toujours plus importantes dans le domaine de l’IA a déstabilisé les investisseurs, d’autant plus que la hausse des coûts d’emprunt menace de rendre les investissements financés par l’endettement plus coûteux et plus difficiles à justifier.

Voici un tour d’horizon des résultats des méga-capitalisations publiés à ce jour, Apple AAPL.O devant publier ses résultats la semaine prochaine et Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’IA, à la mi-novembre.

CHUTE DU SECTEUR TECH

Alphabet a subi jeudi sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage jamais enregistrée, après des résultats décevants dans son cœur de métier, la publicité liée aux recherches, et une accélération massive de la consommation de trésorerie.

Les projets de Meta visant une levée de fonds record de 97,5 milliards de dollars ont ravivé les inquiétudes concernant la dilution des actionnaires et la question de savoir si l’augmentation des dépenses en IA pourrait contraindre d’autres géants de la tech à recourir de plus en plus aux marchés financiers.

Microsoft MSFT.O et SpaceX SPCX.O ont fait figure d’exception dans ce contexte morose, avec des résultats montrant que les dépenses en IA commençaient à porter leurs fruits.

“Il se peut que nous ayons surestimé l’ampleur de la croissance, mais globalement, les résultats ne sont pas négatifs”, a déclaré John Bilton, responsable mondial de la recherche stratégique pour les solutions multi-actifs chez JPMorgan Asset Management.

“Nous avons une demande insatiable et croissante en données.”

UNE DETTE QUI NE CESSE D’AUGMENTER

Microsoft envisagerait de lever environ 25 milliards de dollars grâce à sa première émission d’obligations notées “investment grade” aux États-Unis depuis plus de neuf ans. Parmi les autres géants du cloud, Meta, Amazon et Alphabet ont émis des centaines de milliards de dollars d’obligations au cours des quatre dernières années, ce qui inquiète les investisseurs quant à une dépendance excessive à l’égard de ce moyen de lever des capitaux.

Morgan Stanley prévoit que les dépenses d’investissement dans les infrastructures d’IA dépasseront globalement un billion de dollars l’année prochaine.

LE COÛT DE L'ASSURANCE CONTRE LE DÉFAUT DE PAIEMENT GRIMPE EN FLÈCHE

Le recours croissant des entreprises spécialisées dans l’IA au financement par emprunt apparaît comme un nouveau risque pour les investisseurs, remettant en cause l’idée selon laquelle les entreprises au cœur de cet essor seraient à l’abri des pressions macroéconomiques.

Cette inquiétude s’étend au-delà des marchés boursiers pour toucher les marchés du crédit, où les investisseurs commencent à anticiper la possibilité que la hausse des coûts de financement, combinée à un ralentissement des rendements sur investissement dans l’IA, puisse mettre sous pression des entreprises auparavant considérées comme relativement à l’abri.

DES CHIFFRES D’AFFAIRES SOLIDES

Le chiffre d’affaires des “Magnificent Seven” est resté solide depuis le lancement de ChatGPT en 2022, témoignant d’une demande insatiable et expliquant peut-être pourquoi les investisseurs étaient initialement disposés à soutenir ces dépenses, même si le délai de rentabilité reste incertain.

Amazon Web Services, la vache à lait d’Amazon dans le domaine du cloud computing, a poursuivi sa croissance, tandis que Meta a affiché une croissance de son chiffre d’affaires supérieure aux attentes et des perspectives optimistes. Microsoft a également prévu une forte croissance de son activité cloud dans son dernier rapport financier.

EXPLOSION DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Les géants de la tech ont toujours investi massivement dans les infrastructures pour développer et étendre leurs activités telles que le cloud computing, la publicité en ligne et le commerce électronique, mais l’essor de l’IA a propulsé les dépenses d’investissement à des niveaux vertigineux.

J.P. Morgan prévoit que les dépenses d’investissement mondiales dans l’IA atteindront 5 500 milliards de dollars d’ici 2030, et estime que 900 milliards de dollars seront dépensés rien qu’en 2026.

Les dépenses d’investissement en IA d’Amazon, d’Alphabet, de Meta, d’Oracle et de Microsoft pour cette année devraient égaler leurs dépenses cumulées depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, ont noté les analystes de J.P. Morgan.