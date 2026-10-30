Le géant britannique des supermarchés Tesco se retire de Tchéquie et de Slovaquie

( AFP / PAUL ELLIS )

Tesco, première chaîne de supermarchés britannique, a annoncé vendredi qu'il comptait céder ses activités de distribution alimentaire en Tchéquie et en Slovaquie, afin de se concentrer sur ses marchés principaux au Royaume-Uni et en Irlande.

Le géant des supermarchés espère finaliser la vente au distributeur alimentaire néerlandais Ahold Delhaize pour 1,7 milliard d'euros au second semestre de l'année prochaine, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Pour Tesco, cette transaction simplifiera davantage le groupe, en renforçant notre concentration sur nos activités principales au Royaume-Uni et en Irlande (...) tout en permettant un plus grand retour sur investissement aux actionnaires", a déclaré son directeur général Ken Murphy dans un communiqué.

La chaîne de supermarchés s'est progressivement retirée de plusieurs marchés dans le monde au cours de la dernière décennie, notamment des États-Unis, après avoir échoué à s'y implanter.

Tesco a ajouté vendredi "étudier toutes les options pour l'avenir" de ses activités en Hongrie.

Vers 14H50 GMT, le groupe, qui a récemment annoncé une hausse de ses bénéfices notamment grâce à l'augmentation des ventes en ligne, voyait son cours progresser d'environ 1,6 % à la Bourse de Londres.

Cet achat "est une étape importante pour renforcer notre position dans la région d'Europe centrale et du Sud-Est", a de son côté déclaré Frans Muller, le directeur général d'Ahold Delhaize.

Le réseau de plus de 460 magasins qui devraient être repris compte plus de 14.000 employés, a-t-il précisé dans un communiqué séparé.

Grâce à cette acquisition, le groupe Ahold Delhaize s'attend à devenir la première enseigne alimentaire en République tchèque en termes de part de marché et un acteur important en Slovaquie.