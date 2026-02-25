 Aller au contenu principal
Le Nasdaq relève l'objectif de chiffre d'affaires à moyen terme de son unité clé en raison de l'essor des plates-formes d'accès aux capitaux
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a revu à la hausse les prévisions de revenus à moyen terme de sa plus grande division mercredi, misant sur la vigueur de ses activités de données, de cotation et d'indices.

Plus tard dans la journée, les principaux dirigeants expliqueront comment l'opérateur boursier transatlantique prévoit de croître dans les années à venir et d'étendre ses activités, alors que les investisseurs se réunissent à New York pour sa journée biennale des investisseurs.

Voici quelques détails:

* Nasdaq prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 9 à 12 % dans le secteur des solutions à moyen terme, alors que son objectif précédent était une augmentation de 8 à 11 %.

* Cette augmentation est due à des perspectives plus favorables pour la division des plates-formes d'accès aux capitaux, qui comprend les activités liées aux données, à la cotation et à l'indice.

* L'activité solutions, qui représentait environ 76 % du chiffre d'affaires total de Nasdaq en 2025, regroupe les plateformes d'accès aux capitaux et les divisions de technologie financière.

* "L'augmentation de nos perspectives reflète la durabilité de la croissance du Nasdaq basée sur les solutions, ainsi que la force de la demande des clients", a déclaré Sarah Youngwood, directrice financière du Nasdaq.

* Nasdaq s'attend à ce que le chiffre d'affaires de ses plates-formes d'accès aux capitaux augmente de 6 % à 10 %, alors que son objectif précédent était une hausse de 5 % à 8 %.

* Les nouvelles perspectives portent sur une période de trois à cinq ans et supposent un contexte de marché stable.

* Le Nasdaq prévoit également de continuer à étendre sa clientèle et sa couverture géographique et d'accélérer le déploiement de l'IA et la modernisation de l'infrastructure du marché.

