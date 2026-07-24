Le Nasdaq recule en raison des inquiétudes liées aux dépenses en matière d'IA à l'approche de la publication des résultats

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* Les indices sont mitigés: le Nasdaq est à la traîne, tandis que le Dow Jones progresse

* La baisse des cours du pétrole apporte un certain soulagement

* Intel recule malgré des prévisions trimestrielles optimistes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices

* Le titre Digital Realty rebondit grâce à des perspectives optimistes

par Sinéad Carew et Ragini Mathur

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé vendredi, les investisseurs ayant vendu des actions du secteur des semi-conducteurs en raison des inquiétudes liées aux dépenses massives consacrées à l'intelligence artificielle, à l'approche de la prochaine série de résultats des sociétés à très forte capitalisation, tandis que la baisse des cours du pétrole a apporté un certain soutien à Wall Street, même si les hostilités se poursuivaient au Moyen-Orient. Le S&P 500 a terminé pratiquement inchangé, mais son principal frein est venu de l'indice technologique S&P 500 .SPLRCT , qui a sous-performé le marché dans son ensemble en raison de la baisse des valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Alors que les investisseurs attendent les résultats des méga-capitalisations Microsoft MSFT.O , Amazon.com AMZN.O , Meta META.O et Apple Inc AAPL.O , leur enthousiasme a été tempéré par l’annonce faite mercredi soir par Alphabet GOOGL.O d’un plan visant à augmenter ses dépenses d’investissement alors même que la société brûle ses liquidités.

Après s’être rués sur les valeurs technologiques ces dernières années, attirés par les perspectives de croissance liées à l’IA, les investisseurs s’inquiètent désormais de la nécessité de dépenses d’investissement sans cesse croissantes dans ce domaine, selon Peter Andersen, directeur général d’Andersen Capital Management.

"Les gens se demandent comment donner un sens à toutes ces dépenses, et combien de temps encore ils devront faire preuve de patience avant de voir ces investissements se traduire par des bénéfices concrets", a déclaré M. Andersen.

"La peur de passer à côté d’une opportunité ressemble de plus en plus à la crainte d’une surconstruction massive." Jeudi en fin de journée, Intel INTC.O a annoncé des prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street et a dévoilé son intention d’augmenter ses dépenses au cours des deux prochaines années. Malgré cela, l’action du fabricant de puces a chuté vendredi, tout comme l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 3,74 points, soit 0,07 %, pour clôturer à 7.413,30 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 157,35 points, soit 0,63 %, à 24.980,34. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 235,87 points, soit 0,46 %, pour atteindre 51.947,52.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, l’immobilier .SPLRCR a surperformé au cours de la séance. Le titre le plus performant du secteur a été Digital Realty Trust

DLR.N , qui a rebondi après avoir revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant ses flux de trésorerie d’exploitation. Autre élément rassurant, les contrats à termesur le pétrole brut ont chuté de plus de 3 %, les traders ayant pris leurs bénéfices après une forte hausse au cours des cinq dernières séances et alors que des sources indiquaient que la Chine faisait pression pour relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran, qui étaient au point mort. Néanmoins, des missiles américains ont frappé des cibles à travers l’Iran après que le président Donald Trump eut promis une "riposte militaire majeure" contre Téhéran et ses alliés houthis au Yémen.

"Quels que soient les gros titres concernant le conflit en ce moment, cela influence le pétrole, et le pétrole influence à son tour les marchés financiers", a déclaré M. Andersen, ajoutant que les fluctuations des cours du pétrole peuvent avoir un impact sur les dépenses des consommateurs et des entreprises. Par ailleurs, l’administration Trump a imposé de nouveaux droits de douane de 10 % et 12,5 % sur les marchandises provenant de 60 partenaires commerciaux, invoquant une application laxiste des interdictions relatives au travail forcé. Cette mesure intervient alors qu’un droit de douane mondial temporaire de 10 % arrivait à expiration. Les données publiées vendredi ont montré que l’activité dans le secteur des services américain s’était accélérée en juillet , soutenue en partie par les dépenses liées à la Coupe du monde de la FIFA et à la fête de l’Indépendance, tandis que le rythme de croissance du secteur manufacturier a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis mars. Parmi les autres valeurs en hausse, l’action SLB SLB.N a grimpé après que la société de services pétroliers a dépassé les attentes en matière de bénéfices au deuxième trimestre .